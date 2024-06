Kany García vuelve a Colombia con su ‘García Tour 2024’ con el que visitará tres ciudades del país

Kany García se prepara para visitar en este 2024 a Colombia con su Tour ‘García’. En Bogotá se presentará el próximo 26 de septiembre en El Movistar Arena; en Medellín el 27 de septiembre en La Macarena y finalmente el 28 de septiembre en Barranquilla en Puerta de Oro.

Actualmente, la cantautora está en la cima de su carrera musical con su más reciente álbum también llamado igual que su gira irrumpiendo con fuerza en la escena musical y entrando en el puesto número cuatro de la lista debut de álbumes en Spotify a nivel mundial y en la misma plataforma, fue la artista latina número uno en la lista debut global de álbumes, alcanzando más de 2.4 millones de streams en las primeras 24 horas.

Todo lo anterior, consolida el impacto de esta talentosa artista, considerándola una de las figuras más influyentes de la música latina, quien ha trabajado como coach de La Voz Kids y tiene una experiencia que pocas mujeres latinoamericanas podrían igualar.

La artista puertorriqueña llegará a nuestro país presentando los éxitos que la han llevado a ser la cantautora de talla internacional que es hoy en día y por supuesto, algunas de las canciones que hacen parte de su más reciente álbum el cual explora temas de autenticidad y empoderamiento; colaborando con destacados artistas como Christian Nodal, Carla Morrison, Carín León y Young Miko

Publicidad

La preventa para el concierto de Kany García en Bogotá será a partir del 12 de junio a las 10:00 am hasta el 14 de junio a las 9:59 am. Por otro lado, para las tres ciudades la venta general iniciará el 14 de junio a partir de las 10:00 am.

Quién es Kany García

Publicidad

La cantautora es una voz que cuenta las historias de las mujeres a través de sus letras. Ganadora de seis Latin Grammys, ha escrito e interpretado algunos de los mayores éxitos del pop latino, incluyendo 'Hoy Ya Me Voy', 'Alguien', 'Duele Menos' y 'Para Siempre'. Su álbum 'Soy Yo' fue nombrado entre los 50 mejores álbumes latinos de la década por Billboard.

Su más reciente álbum, 'El Amor Que Merecemos' fue nominado a Mejor Álbum Vocal Pop en los Latin Grammys y fue elegido por la revista Billboard como uno de los 25 mejores álbumes latinos de 2022. Su sencillo 'La Siguiente' junto a Christian Nodal, destaca a la puertorriqueña como una de las cantautoras más diversas, combinando sonidos del género regional mexicano para crear una balada romántica atemporal. La canción fue nominada en los premios Latin Grammy 2023 en la categoría Mejor Canción Regional Mexicana.

Su lanzamiento 'Te Lo Agradezco' junto a Carin León también destaca a Kany dentro del género regional mexicano, combinando sonidos con sus cautivadoras letras. Su sencillo, ‘Que Vuelva’, una emotiva y atractiva balada con la cantautora mexicana Carla Morrison, alcanzó la primera posición en la radio Pop en México. Su más reciente canción: ‘En Esta Boca, es una emocionante bachata con la estrella urbana puertorriqueña Young Miko. La canción entró en las listas virales de Spotify en más de 12 países. Estos sencillos forman parte de su álbum ´García’.