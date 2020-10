Halloween de buena música: estos son los lanzamientos de la semana

Una buena opción para disfrutar de este Halloween 2020 tan diferente es compartir buena y nueva música en familia. Déjate contagiar de las nuevas apuestas musicales y ábrete a los nuevos talentos.

¡Estos son los nuevos lanzamientos musicales de la semana!

'TENGO UN DIOS' - SILVESTRE DANGOND

Inspirado en uno de sus ídolos, Diomedes Díaz, Silvestre reunió a su equipo creativo de Sony Music, encabezado por Guillermo Mazorra, para darle vida a una idea que resultó en una completa hazaña: vincular una canción del ‘Cacique de la Junta’, transformar sus sonidos y mezclarlos con una canción del nuevo álbum. Este es el segundo sencillo del álbum ‘Las Locuras Mías’.

‘GOTA GOTA’ - ZION & LENNOX FT. EL ALFA

Esta canción continúa demostrando la increíble versatilidad que los pioneros del reguetón han establecido en el género a lo largo de su legendaria carrera de 20 años. ‘Gota Gota’ presenta un ritmo adictivo e inigualable a los más recientes lanzamientos de Zion & Lennox. El tema producido por Chael, está compuesto de elementos sumamente bailables de la música urbana con una fuerte influencia del dembow dominicano complementado por la tonalidad emblemática de El Alfa.

‘NO DRAMA’ - BECKY G Y OZUNA

Escrita por Becky G y Ozuna en colaboración de otros grandes compositores y producida por Hydro y Elof Loelv, esta canción une a dos grandes exponentes de la música urbana. El video fue dirigido por Mike Ho, reconocido por su estilo cinematográfico, y el resultado es un hermoso videoclip con una belleza etérea.

‘TE TENGO GANAS’ - FELIPE PELÁEZ Y MR. BLACK

Es la mezcla perfecta entre las canciones con contenido que caracterizan a Pipe y el sabor inconfundible del champetero. El Tema fue producido por Humberto Rada y el cantautor vallenato e invita a no ocultar las ganas que se tiene por la otra persona y arriesgarse a disfrutar de la noche, un tema perfecto para bailar, cantar y dedicar.

‘FRIEND DE SEMANA’ - DANNA PAOLA, LUÍSA SONZA Y AITANA

Tres culturas fusionadas en un nuevo himno musical. “Divertidamente sexy, esta canción es una bomba. Tres mujeres de tres diferentes países. Me siento honrada de que Aitana y Luisa unan su talento a ‘Friend de Semana’. El mundo no está preparado para esta fusión”, afirmó Danna Paola.

‘YO SÉ’ - CAMILO CUERVO

Esta canción habla sobre las relaciones que culminan y pese a ello una de las partes no deja de pensar en la otra, convirtiéndose en un himno para esos amores que no se superan y siguen intentando a pesar de saber que no va a funcionar.

‘TE LO VOY A DAR’ - CAMILA LOMAN

Una letra sugerente que habla de cómo las mujeres tienen la autonomía y la libertad de ser quienes decidan, cómo, cuándo y dónde entregarle su corazón a algún amor, pese a las ‘malas intenciones’ que tengan los pretendientes de llevarlas a la cama o a un plano menos íntimo.