Filtraron 'RЯ', el mini álbum de la española Rosalía junto al cantante Rauw Alejandro

'RЯ' el EP conjunto que por primera vez reunió en el estudio a la española Rosalía y su pareja el puertorriqueño Rauw Alejandro , fue filtrado a pocas horas de su salida oficial prevista para el 24 de marzo en medio de una gran emoción y promoción.

Como ya sucedió el mes de enero de 2023 con el anterior lanzamiento de la artista española, 'LLYLM' ('Lie like you love me') que en español traduce 'Miente como si me amaras', una de las vías por la que las tres canciones que integran este disco de duración media, se ha viralizado entre el público antes de tiempo mediante la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp.

El disco contiene un bolero titulado 'Promesa', que incluye algunos arreglos de electrónica disruptora, pero se abre con dos temas más rápidos y bailables, aunque diferentes también entre sí. Puesto que por un lado, 'Beso' es un corte sensual para "perrear" en el que los artistas proclaman la fuerza que los atrae, con un curioso arranque que parece interpretado por un clavecín con aires de canon de música clásica.

Más lúgubre y atmosférico es el sonido de 'Vampiros', con un sintetizador grave y oscuro que se mantiene como base durante todo el tema. Rosalía tiene previsto ofrecer una transmisión en vivo con la cual compartirá y reproducirá los temas de este proyecto con sus seguidores.

Pese a sus tres años de relación sentimental, que es pública desde el beso que se dieron ante las cámaras en la ceremonia de Los 40 Music Awards a finales de 2021 en España, esta será la primera vez que el público los vea coincidir detrás de los micrófonos como pareja artística.

Sobre Rosalía

Su primer sencillo de éxito internacional fue la colaboración en 2019 con J Balvin , 'Con altura', canción de reguetón que marca el viaje de Rosalía a la música urbana. Con una venta de siete millones de copias, fue nombrada una de las mejores canciones del año por Billboard y Pitchfork y fue la galardonada del Premio Grammy Latino a mejor canción urbana.

Sobre Rauw Alejandro

En 2020 publicó su primer álbum de estudio titulado 'Afrodisíaco', el cual contó con las colaboraciones de Anuel AA , J Balvin , Zion & Lennox , Sech , Wisin & Yandel , Arcángel , Randy, Trippie Redd, entre otros.

En 2021, lanzó uno de sus temas más exitosos 'Todo de ti'. Este tema alcanzó el puesto número dos en Top song en plataformas digitales además, cosechó seis discos de platino en Estados Unidos, cuatro en España y múltiples discos de oro, algunos en Argentina o México.