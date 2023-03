J Balvin confesó porqué ha estado ausente en las redes sociales: "echo de menos a mis fans"

El regreso de J Balvin a los escenarios musicales ha dado mucho de qué hablar, pues el cantante antioqueño reapareció en el radar del ojo público después de cantar en la fiesta de Michael Jordan para la celebración de su cumpleaños número 60. Ahora, el colombiano regresó a los medios para hablar del porqué ha estado ausente en sus redes sociales.

Las razones que motivaron a José Álvaro Osorio Balvin, más conocido como J Balvin a pausar su presencia de las plataformas digitales, como también en la creación de contenido en estas mismas, tiene que ver principalmente con su vida privada. En medio de una entrevista para Billboard, Balvin ofreció detalles sobre esta decisión.

"Realmente en este momento, me he centrado en mi familia", "Dejé las redes sociales para estar conectado con mi realidad y con mi familia. Eso me ha enseñado mucho. Para vivir más en el presente. Obviamente, echo de menos a mis fans, pero cuando sea el momento adecuado, volveré": manifestó José Osorio sobre su temporada de descanso en las redes sociales.

Respecto a sus nuevos proyectos musicales, J Balvin aclaró que, si bien, no descarta la posibilidad de volver a los estudios de grabación para crear música, hasta la fecha no se siente preparado en su totalidad para volver al ruedo artístico.

"He hecho música para pasar un buen rato como siempre, pero todavía no tengo un concepto o un álbum para hacer”, “Pero es porque quiero tener un concepto claro, diferente y fresco. Posiblemente en estos días, llega la musa y me llega el concepto, y de ahí nace un disco. Puede ser este año, puede ser el próximo".

El intérprete de éxitos como: 'Qué Más Pues?', 'Con Altura', 'Mi gente', 'In da Getto', entre otros, también resaltó la importancia de apoyar a los nuevos talentos urbanos, ayuda que le ha ofrecido a cantantes reconocidos como Feid, Bad Bunny, Karol G y Rosalía, pero en la actualidad tiene el lente puesto en La Gabi, cantante dominicana que firmó con el sello discográfico de J Balvin, MA G Nation.

Sobre esta promesa del género urbano, Balvin comentó: "Estoy totalmente enamorado de lo que hace", "En el futuro, me gustaría trabajar con ella, pero quiero que trabaje duro para ganarse su espacio. Me encanta lo que están haciendo Blessd y Ryan Castro con el reguetón colombiano también, pero en este momento me interesa mucho La Gabi. Continuaré viendo qué otros artistas nuevos salen, porque me encanta colaborar y elevar eso".