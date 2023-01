Festelar, una fiesta que reunió a más de 10 bandas colombianas en una sola tarima

Los bogotanos se reunieron esté sábado en el Centro de Eventos de la Autopista Norte en la primera edición del festival FESTELAR, donde los cantantes colombinos fueron los protagonistas de este evento que propuso un nuevo formato, apoyando el talento de la casa.

Con una propuesta parecida de grandes eventos como el Estereo Picnic o el Jamming Festival, los diferentes ritmos como la salsa, rap, reggae, funk, rock, jazz, swing, la champeta y la cumbia cumplieron la promesa de hacer pasar un momento único al público.

El centro de eventos fue el lugar encargado de recibir a todos los asistentes en un ambiente de festival, con una tarima en el exterior, una zona de comidas y ventas artesanales.

El Freaky, esta banda de Dj`s fue el encargado de iniciar la celebración con una descarga de global bass que pusó a bailar a todo el mundo con su más reciente éxito 'Bad boys'. Seguído por Profetas, Antombo, la voz femenina de este grupo, deleitó a todos los espectadores con un baile muy sensual al ritmo de su música.

La fiesta continúo comandada por LosPetitFellas que sin duda alguna mantuvieron la energía en el escenario y Nicolás Barragán, vocalista de la banda, se encargó de completar su show con un mar de palabras que llegaron a cada uno de los que estaban ahí presentes, cerrando su presentación con 'Antes de morir'.

Aterciopelados, esta banda que tiene una larga lista de presentaciones en los escenarios del país y que se ha caracterizado por dejar un mensaje social a las personas a través del rock; inicio su show en compañía del sacerdote maya JuanKaan, realizando un ritual con todos los espectadores quienes participaron girando a las cuatro direcciones (norte, oriente, occidente, sur) mientras se hacía un rezo y repitiendo las palabras de este orador.

Los ánimos nunca descendieron y recibieron con gran euforia la canción 'Luz Azul', donde tuvo la participación especial de Esteman alrededor de un espacio mágico lleno de burbujas de jabón. Después de interpretar varios de sus clásicos llegó la hora de 'Forecita rockera', canción que cantó en compañía de Antombo de Profetas y Catalina García de Monsieur Periné, estas tres mujeres se tomaron la tarima y pusieron a saltar al público.

Era el turno para los artistas caleños, Superlitio, logrando unificar las voces en un solo coro con la canción 'Te lastimé' seguido de éxitos como 'Sexo con amor' y 'Perro come perro', melodías perfectas que dieron paso a Monsieur Periné, otra banda con la que no sólo comparten su origen sino que poseen una particular mezcla de instrumentos como guitarras, baterías y bajos, logrando diferentes sonidos e iniciando su show con la majestuosa interpretación de 'Nuestra Canción' en compañía del talentoso Vicente García.

Sidestepper, los dueños de las cumbias, porros, gaitas y champeta llegaron con sus mejores beats; 'Fuego que te llama', 'La voz' y uno de sus más grandes éxitos 'Más papaya', fueron solo algunas de las canciones que pusieron a más de un fanático a cantar sin detenerse. En tantos ritmos no podía faltar la salsa, y La 33 se encargó de transportar a todos los asistentes a las calles de la sucursal del cielo.

Y, como si fuera poco, llegó la cereza de este postre colombiano: Sistema Solar, la banda encargada de terminar de enfiestar a todos los asistentes con su energía y con los temas más esperados como 'Voy ganao' y 'El botón del pantalón', cerrando con broche de oro la primera edición de este gran festival que le apostó a los mejores exponentes de la música colombiana apoyando el talento de la casa y proyectándolo como un espectáculo de calidad que, sin duda, valdrá la pena repetir el próximo 19 de Octubre en la ciudad de la eterna primavera. Allá nos vemos.

Revive los mejores momentos de Festelar 2016 aquí.

Por: Natalia Vivas Orozco