Ed Sheeran agregó en su cuenta de YouTube una canción que hace parte del nuevo álbum 'Substract'

Ed Sheeran ha lanzado la canción 'Eyes Closed', primer adelanto del que será su próximo disco de estudio 'Substract', que como se había anunciado recientemente verá la luz el próximo 5 de mayo de 2023.

Inicialmente, esta canción surgió hace años por una ruptura amorosa, pero ahora su sello discográfico ha revelado que este tema cambió de significado cuando el británico sufrió "una pérdida desgarradora" que le hizo reimaginarlo.

Lee también: Ed Sheeran estrenará álbum inspirado en la depresión que vivió en el 2022

Ya disponible en plataformas digitales de audio, su salida coincide con la de un videoclip dirigido por Mia Barnes en el que Sheeran es perseguido en plena noche por un monstruo azul, metáfora del dolor y el vacío tras la mencionada pérdida.

"Trata sobre perder a alguien, sentir que cada vez que sales esperas encontrarte con esas personas, todo te recuerda a ellos y a las cosas que hicimos juntos. A veces tienes que salir de la realidad para adormecer el dolor de la pérdida, pero ciertas cosas simplemente te devuelven a ella”: ha explicado el propio artista en declaraciones recogidas por Warner Music.

Te puede interesar: Pisando fuerte: Anitta, Maluma, Ed Sheeran, Silvestre Dangond y más artistas lanzan nueva música

Publicidad

Sobre Ed Sheeran

Aún sin firmar un contrato discográfico, a inicios de enero de 2011 puso a la venta el 'EP No. 5 Collaborations Project' que cuenta con la participación vocal de artistas como Wiley, Jme, Devlin, Sway y Ghetts.

Su segundo álbum 'X' de 2014, tuvo aún mayor éxito en ventas que su disco debut; se situó en la posición 1 del Billboard 200 de Estados Unidos y también en la lista de álbumes británica, y para febrero de 2016 había vendido diez millones de copias mundialmente. El sencillo 'Thinking Out Loud' le valió los premios canción del año y mejor interpretación vocal pop solista en la edición 58 de los Premios Grammy.

Todas las pistas de su segundo álbum se posicionaron en los primeros 20 de la lista de sencillos del Reino Unido en la semana del lanzamiento del disco, debido principalmente a la transmisión a gran escala. Previamente se lanzaron las canciones 'Castle on the Hill' y 'Shape of You', que fueron publicados el 5 de enero de 2017, esto fue como una previa al lanzamiento de su tercer álbum de estudio. Este mismo fue galardonado a Mejor Interpretación Vocal Pop en los Grammy 2018.

Publicidad

Dato curioso

El 13 de diciembre de 2016, después de un año de pausa y descanso en las redes sociales, Sheeran tuiteó una foto y modicó su Twitter, Facebook e Instagram a un azul claro, lo que implicaba el lanzamiento de un nuevo álbum: cada uno de los álbumes anteriores de Sheeran tenía un fondo de un solo color y con un símbolo matemático sólido.