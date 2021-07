'Diferente', el poderoso mensaje de Bomby y Mabiland que invita a abrazar las diferencias

Bomby y Mabiland unieron poderes para sorprender a sus seguidores con un junte que muchos estaban esperando y que, tal como prometía, prendió la fiesta y puso a bailar a todo el mundo.

Se trata de ‘Diferente’, la primera colaboración entre ambos artistas, una mezcla de reguetón, afrobeat y dance hall que dejó como resultado una explosión de flow gracias a todo el talento, sabor afrocolombiano y de la gran amistad y camaradería que hay entre el denominado ‘Rey del corrinche’ y la reina del neosoul y hip hop en Colombia.

“Todo el tiempo fue una gozadera, con Mabi yo me parcho a compartir a hablar de la carrera de ella, de la mía (…) es por el cariño y el aprecio que nos tenemos, no somos amigos, somos manitos”, expresó el paisa sobre su trabajo junto a Mabiland en entrevista con Caracoltv.com.

El cantante paisa y la artista chocoana han destacado por usar sus voces y su arte en pro de la comunidad enviando mensajes poderosos, por lo que con este junte no sería la excepción y en esta ocasión hacen una especial invitación a abrazar las diferencias, romper el molde y salir de lo convencional.

Todas las personas somos diferentes, lo que tenemos que hacer es aceptar y abrazar las diferencias de las personas y así el mundo va a ser mucho mejor y uno como persona coger la diferencia que tiene cada uno y ponerla en pro de que todo sea mejor Bomby

Publicidad



‘Diferente’ llegó acompañado de un videoclip muy colorido, cargado de sabor y baile donde Bomby mostró todas sus capacidades como bailarín y en el que, siguiendo con su trabajo social a través de la música, reunió todo un ejercito de “encapuchados” conformado por líderes sociales, artistas, bailarines y deportistas que han aportado y han creído en la transformación de la Comuna 13 de Medellín.

Quise crear este ejercito de líderes sociales, artistas y deportistas que estamos sacando a la gente de sus casas pero a vivir la vida, a cumplir sus sueños y a trabajar por lo que se quiere, entonces es bien bonito lo que se pudo lograr resaltó.

Este también llegó acompañado de un 'challenge' que tiene gozando a todo el mundo al ritmo de #Diferente: “No importa si no se le ve igual, cada quien mueva el cuerpo como quiera, la gente necesitaba algo diferente y eso fue lo que quisimos darle”.

Para finalizar, Bomby destacó la importancia de que los artistas usen el poder de sus voces para apoyar a la comunidad en sus luchas y promover cambios, convencido de que por medio del arte se puede aportar a la sociedad.

“Bomby significa latir del corazón por dos, cada que yo pueda o que se refieran a mi, quiero causar eso, y eso lo logro porque la gente me da una voz y esa voz yo la tengo que utilizar no solamente para decirle que compren mi nueva canción, no, también en situaciones difíciles, esa voz que me da el público tengo que utilizarla para decir cierto tipo de cosas, entonces en mi música siempre van a encontrar algo, un mensaje o si tengo alguna inconformidad”, puntualizó.

Publicidad

Por: Daniela Rodríguez - Caracoltv.com