Boza: un artista que le hizo el quite a las malas decisiones y se enfocó en la música

Boza , artista panameño quien se dio a conocer a nivel internacional con su éxito ‘Hecha pa’ mí’, jamás se imaginó llegar al punto donde está hoy, ni mucho menos ser nominado a los Latin Grammy en la categoría ‘Nuevo mejor artista’.

La música lo salvó de una vida enmarcada en la delincuencia y los vicios, muy frecuentes en el barrio en el que creció. En algún momento los malos pasos lo hicieron pasar por prisión, específicamente cuando fue detenido por porte ilegal de un arma, a sus 16 años.

Dos cosas lo sacaron a flote. La primera, una visita de su madre tras las rejas, pues verla con el corazón roto durante su tiempo en la cárcel lo llevó a reflexionar sobre el camino que estaba tomando y quiso darse una nueva oportunidad. La segunda, su amor por la música, que lo hizo creer en él y luchar hasta conseguir ser un artista reconocido.

Tan grandes han sido sus ganas por salir adelante que Boza ha trabajado sin parar y, como fruto de su esfuerzo, ha llevado su música y talento a diferentes partes de Europa. Recientemente conquistó México, donde fue sorprendido con una certificación de Disco 4x Platino con su hit ‘Hecha pa’ mí’, que ya cuenta con más de 500 millones de reproducciones combinadas entre las plataformas digitales.

“Me siento orgulloso. ‘Hecha pa’ mí’ fue como mi antes y mi después, mi primer paso internacional, y de ahí en adelante empezaron a suceder un millón de cosas que en verdad no me las esperaba. Creo que sobrepasó mis expectativas todo lo que está sucediendo”, agregó el músico panameño, quien este año ya obtuvo el HEAT Latin Music Award a 'Artista revelación' y el Latino Music Award a 'Mejor nuevo artista urbano'.

Actualmente es representado por Sony Music. Boza se inició profesionalmente en la música casi por casualidad, tras conocer a quién hoy es su manager y productor, Faster, mientras se cortaba el pelo en una barbería y con dos canciones logró convencerlo con su talento.

Ahora, planea asistir el 18 de noviembre a la ceremonia de los Latin Grammy en Las Vegas, donde se medirá por el gramófono dorado con Giulia Be, María Becerra , Bizarrap, Zoe Gotusso, Humbe, Rita Indiana, Lasso, Paloma Mami, Marcos Mares y Juliana Velásquez.

“Si de Panamá para el mundo es un poco difícil, imagínate lo difícil que puede ser de Panamá a un Grammy. Es uno de los logros que cualquier artista quisiera, y ... (para) todos los que estamos en esa categoría ya es un logro muy grande”, expresó.

Este año otro panameño tiene un premio asegurado: el músico, actor y activista Rubén Blades, quien será homenajeado como Persona del Año 2021 por la Academia Latina de la Grabación.

“Siempre he admirado y respetado mucho lo que ha hecho Rubén Blades”, dijo Boza. “No he tenido la dicha de conocerlo, me gustaría. Es el ícono de nosotros. Uno dice Rubén Blades y dice Panamá. Es quien nos representa, de verdad”, agregó.