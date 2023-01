Así luce el tráiler de ‘Presencias del Mal’, con uno de los protagonistas de ‘Stranger Things’

‘Presencias del Mal’ es una película de Universal Pictures y DreamWorks Pictures, llegará a las salas de cine el 6 de febrero de 2020.

Por más de 100 años, una historia realmente aterradora ha sido transmitida para causar terror en las audiencias. ‘The Turning’ o ‘Presencias del Mal’ transportará a los espectadores a una misteriosa hacienda en los campos de Maine, donde la nueva nana, Kate, es la encargada de cuidar a dos perturbados huérfanos: Flora y Miles. Rápidamente, descubre que la casa y los niños esconden oscuros secretos y cosas que no son lo que parecen.

Inspirada por la novela de Henry James ‘The Turn of the Screw’, esta obra de suspenso es dirigida por la renombrada Floria Sigismondi (The Runaways, The Handmaid´s Tale de Hulu) y es protagonizada por Mackenzie Davis (Tully, Misión Rescate), Finn Wolfhard (Eso, Stranger Things de Netflix), Brooklyn Prince (The Florida Project) y Joely Richardson (Operación Red Sparrow, La chica del dragón tatuado).

De los escritores Chad Hayes y Carey W. Hayes (El Conjuro), ‘Presencias del Mal’ es producida por Scott Bernstein (Straight Outta Compton, Un novato en apuros 2) y Roy Lee (Eso, Lego Movie).

