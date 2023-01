‘Medmi’, el congreso que trajo a la Nasa a Medellín

El pasado 16 de noviembre en Plaza Mayor Medellín, se realizó ‘Medmi’, el evento que permitió conocer las macrotendencias en innovación y tecnología de las marcas más relevantes a nivel internacional.

Por primera vez en Colombia participó la Agencia (National Aeronautics and Space Administration) ‘NASA’ como invitado especial, en donde revelaron los detalles de la misión ‘Curiosity’ para encontrar vida en Marte y donde se conectaron a través de la rueda de negocios a empresas del sector aereotransporte, cerrando negocios importantes de proyección global y prestando asesoría en tecnología aeronáutica avanzada.

Publicidad

Generar estos escenarios para Colombia representa una visibilidad importante en el exterior y una ampliación del panorama internacional para las empresas colombianas, permitiendo al ecosistema empresarial la creación de nuevos negocios.

Más de 1.487 asistentes se dieron cita para conocer de cerca los casos más relevantes de las temáticas innovadoras globales, como la movilidad eléctrica con Grin y la planeación ciudadana para transformar el transporte tradicional a sostenible.

En el panel de Fintech se trataron temas de Block Chain, búsqueda de inversión, financiación para emprendedores y la inclusión financiera de los medios de pago con Andrés Mauricio Ramírez de Asobancaria y Pablo Santos de Finaktiva.

Conferencistas como Benjamin Dupont, Director Creativo del Cirque Du Soleil, directamente desde Montreal, Canadá, marco las pautas para la creación de proyectos creativos de dimensiones globales, haciendo parte de la rueda de negocios donde más de 60 empresarios se conectaron con inversionistas, aliados, productos tecnológicos y apps de nueva generación.

Publicidad

Se ampliaron conversaciones artísticas con la intervención de Iván Obando, Cineasta, presidente y fundador del canal Cosmovisión, donde se amplió el espectro de crear cine en Colombia, la viabilidad, curaduría del arte y el impresionante desarrollo cinematográfico de la película "Me llevaras en Ti".

Sin dejar de lado la presentación internacional de Raj Chhaya, líder de social selling en LinkedIn, San Francisco, desde el núcleo de Silicon Valley, el cual artículo la venta social a las redes sociales corporativas y el nuevo teorema desde la multinacional de San Francisco "The Key to Social Selling is Social, Not Selling".

Publicidad

Cerrando con un panel en alianza con Caracol Televisión Next, en donde las industrias creativas en voz de diferentes creadores de contenido como Mattias Vega, Daiky Gamboa y las famosas Cardachians ilustraron detalles de la nueva industria del entretenimiento, sus inicios y las contrataciones de las marcas a los famosos influencers.

Este año, Medmi se cierra con un balance positivo en la construcción de país y en la imagen fortalecida de Colombia para el mundo empresarial, redefiniendo las alianzas B2B con empresas multinacionales y permitiendo visibilizar talentos y productos locales con la próxima versión de Medmi en Bogotá y Nueva York en el 2020

Publicidad

Mira también: