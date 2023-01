Los colombianos de Monsieur Periné le darán el toque latino a Rock in Río 2019

La banda colombiana Monsieur Periné y la mexicano-brasileña "Francisco, el hombre" serán las encargadas de darle el ritmo latino a la edición del Rock in Río que la ciudad brasileña de Río de Janeiro albergará en septiembre y octubre de este año, informaron este lunes sus organizadores.

Las dos agrupaciones de rock de fuerte raíz latinoamericana fueron incluidas en la programación del Palco Sunset, un escenario secundario del Rock in Río dedicado a las músicas experimentales, a las combinaciones de estilos y a artistas revelaciones.

Ambas bandas se presentarán juntas, en un concierto experimental, en la jornada del Rock in Río prevista para el 3 de octubre próximo, cuando el escenario principal será ocupado por las famosas Red Hot Chili Peppers, Panic! At The Disco, Nile Rodgers & Chic y Capital Inicial.

Ese mismo día en el Palco Sunset también se presentarán, igualmente en un concierto conjunto, representantes del hip hop brasileño como Nova Orquestra, Rael, Agir, Baco Exu do Blues y Rincon Sapiência.

La otra atracción en el mimo palco esa jornada serán el rappero brasileño Emicida y las gemelas franco-cubanas Lisa-Kaindé y Naomi Díaz, integrantes del grupo Ibeyi.

Los organizadores del mayor festival de rock del mundo anunciaron este lunes todas las atracciones del Palco Sunset para las siete noches de conciertos.

Los grupos que se presentarán en Palco Mundo, el escenario principal del festival, ya habían sido anunciados y tendrán como principales atracciones a Drake el 27 de septiembre, Foo Fighters el 28 de septiembre, Bon Jovi el 29 de septiembre, Red Hot Chili Peppers el 3 de octubre, Iron Maiden el 4 de octubre, P!nk el 5 de octubre y Muse el 6 de octubre.

Monsieur Periné, vencedor del Grammy Latino como "mejor artista nuevo" en 2015, es una de las bandas latinoamericanas que más crecen y más han alcanzado renombre internacional gracias a su estilo en el que mezcla los ritmos latinoamericanos con jazz, pop y swing.

La banda colombiana ganó proyección en 2012 con el lanzamiento de su primer disco, "Hecho a mano", pero fue con "Caja de Música" que conquistó el Grammy.

"Francisco, el hombre", por su parte, es una banda nacida en Sao Paulo e integrada por los mexicanos Sebastián (batería y voz) y Mateo Piracés-Ugarte (guitarra y voz) y por los brasileños Juliana Strassacapa (voz), Andrei Kozyreff (guitarra) y Rafael Gomes (bajo) que apostó por el rock latinoamericano en Brasil.

El grupo debutó en 2015 con el disco Pachanga, con el que, con letras en español y portugués, supo convertirse en una conexión latinoamericana en Brasil.

Otras que podrán darle sabor latinoamericano al Rock in Río son las gemelas de Ibeyi, hijas del percusionista cubano Miguel Angá Díaz, y que se han destacado por un estilo en que le inyectan sabor africano a la música electrónica y por canciones cantadas en idioma yoruba.

Con su música proviene de artistas descendientes de la diáspora africana y fuertemente influenciada por la santería consiguieron llamar la atención de la cantora Beyoncé, que las invitó para participar en su álbum Lemonade.

Otras de las atracciones en el Palco Sunset serán el brasileño Mano Brown, que se presentará junto al funkero estadounidense Bootsy Collins; Karol Conka, la legendaria banda de rock brasileño Titas, las cantantes Ana Cañas y Érika Martins y los rapperos paulistas de Pavilhao 9.

Igualmente fue confirmado un concierto del cantante estadounidense de música country Kane Brown.

"Seguimos buscando por calidad y diversidad. Son muchos estilos diferentes y artistas actuando juntos en combinaciones inéditas", explicó el director musical del Rock in Rio para el Palco Sunset, Zé Ricardo.

Rock in Rio, considerado como el mayor evento de música y entretenimiento del mundo, cuenta, en 34 años de vida, con 19 ediciones, 112 días de conciertos y 2.038 atracciones musicales, vistas por unos 9,5 millones de espectadores.

El festival nació en 1985 en Río de Janeiro, ciudad en la que se han realizado la mayoría de las ediciones, aunque también ha pasado por Lisboa, Madrid y Las Vegas.

Por: EFE

