Jessi Uribe se lanzó como mánager de Grupo Dominnio, el mismo en el que trabajó antes de ser famoso

A pesar de todos los éxitos que ha cosechado en su trayectoria artística, Jessi Uribe no olvida sus raíces, pues recientemente se conoció que el cantante de música popular se estrenó como mánager de Grupo Dominnio, el mismo en el que trabajó antes de convertirse en una celebridad y al cuál le guarda un afecto invaluable porque le dio la oportunidad de sembrar sus primeros pinos en la música.

En diálogo con Caracoltv.com, los artistas revivieron el momento exacto en el que se conocieron y empezaron a presentarse en algunos espectáculos. Según informó Fabián Correa, todo se remonta 12 años atrás, cuando él y Eliseo Pabón llevaban dos años con el proyecto y se toparon con un joven que tenía un gran talento como artista.

Luego de tres años de trabajar en la agrupación, Uribe fue ascendiendo en el mundo artístico, sobre todo al participar en reconocidas producciones de talento de Caracol Televisión como La Voz Colombia y A Otro Nivel. Ahora, el intérprete de 'Dulce pecado' tiene como propósito "devolverles el favor" a quiénes lo apoyaron durante su crecimiento profesional.

"Es un grupo, musicalmente, muy bonito, la música que hace me gusta mucho. Soy muy romántico, yo creo que eso fue lo que nos conectó, son muy románticos. La verdad que es un grupo que piensa primero en hacer buena música que ni siquiera en hacer música comercial y eso es lo que me gusta, es un grupo que tienen que conocer", comentó Jessi.

Grupo Dominnio, los músicos que le cantan al amor