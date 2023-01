Jamming Festival 2019: Horarios y programación

Un cartel inédito que revela un line-up artístico de fantasía es el Jamming Festival. Un evento con exponentes que personifican lo más granado del pasado, presente y futuro de diversos géneros progresivos como reggae, ska, rock, dancehall y hip hop.

La fiesta está asegurada con los shows en vivo que ofrecerán las máximas figuras locales e internacionales de música negra en conjunto con un vasto programa de actividades lúdicas y académicas que armonizarán la experiencia que viviremos durante este nuevo encuentro.

La octava edición del Jamming Festival 2019 asume nuevos retos, garantizando un espectáculo internacional masivo acorde con las expectativas y exigencias del público que siempre los ha apoyado.

El #Jammming2019 se realizará en Paraíso Estudios, situado en Ricaurte, Colombia (Vía Girardot); una magnifica sede natural ya conocida por todos, cuya ubicación estratégica ofrece todas las ventajas climáticas y logísticas para crecer y potenciar aún más la experiencia integral del festival conservando intactas todas sus áreas artísticas y temáticas y lo más importante: el tradicional espíritu absoluto de libertad reflejado en la atmósfera de paz, tolerancia, respeto, solidaridad, confraternidad y no-violencia que siempre respiramos en el festival.

Los artistas que se presentarán en este evento serán Cypress Hill, Café Tacvba, Molotov, Methodman&Redman, Pateon Rococó, Alborosie- Protoje, Chronixx, Dread Mar I, Julian Marley, Inner Circle, The Skatalites, Third World, Matisyahu, Natiruts y Todos Tus Muertos.

Estos son los horarios del Jamming Festival 2019

