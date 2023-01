Preparados: este es el cartel oficial para el Jamming Festival 2019

El Jamming Festival celebra su octava edición consolidando un distinguido espectáculo de primera clase inspirado en la música y cultura que identifica nuestra filosofía ONE LOVE. Para el 2019 se ha revelado un line-up artístico de fantasía con exponentes que personifican lo más granado del pasado, presente y futuro de diversos géneros progresivos como reggae, ska, rock, dancehall y hip hop.

Los artistas que se presentarán en este evento serán Cypress Hill, Café Tacvba, Molotov, Methodman&Redman, Pateon Rococo, Alborosie- Protoje, Chronixx, Dread Mar I, Marisyahu, Inner Circle, The Skatalites, Third World, Matisyahu, Natiruts y Todos tus muertos.

El Jammming 2019 se realizará en Paraíso Estudios, situado en Ricaurte, Colombia (Vía Girardot); una magnifica sede natural ya conocida por todos, cuya ubicación estratégica ofrece todas las ventajas climáticas y logísticas para crecer y potenciar aún más la experiencia integral del festival.

La cita será el 16 de febrero de 2019, un evento para no perderse.

