¡Imparable! Ed Sheeran sigue marcando récords de ventas

Su álbum "Divide" se colocó como el compilado de un artista masculino que más rápido se ha vendido en el Reino Unido, con 672.000 copias, un récord sólo superado por Adele con "25" y Oasis con "Be Here Now", con 800.000 y 696.000.

De las copias un 62% fueron discos físicos, un 26% descargas y 12% reproducciones en línea de pago. El éxito fue tal, que Sheeran incluso marcó un récord en la venta de vinilos, consiguiendo el mejor desempeño en una semana en más de 20 años.

Esta semana el joven de 26 años también arrasó con todos los récords en Spotify, el más importante servicio de streaming del mundo, donde su álbum fue escuchado 57 millones de veces el viernes pasado, en su primer día de editado.

Por: AFP