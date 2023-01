Fonseca recibe el premio Todos Somos Humanos - Campeón de la Humanidad

Este fin de semana en la ciudad de Nueva York, el cantante y compositor Fonseca, recibió el reconocimiento especial "We Are All Human Champion for Humanity" (Todos Somos Humanos - Campeón de la Humanidad).

El premio fue presentado durante la ceremonia de la Fundación We Are All Human y el Global Goals Cast de la Asamblea General de la ONU y entregado por Claudia Romo Edelman and Richard Edelman: We Are All Human Champions for Change 2018, ambos asesores especiales para las Naciones Unidas.

Publicidad

El evento en el cual participó Fonseca dio paso al inicio de la Semana Global de Metas Globales de la ONU, y la recepción reunió una coalición de líderes con el fin de celebrar el progreso y las iniciativas claves que marcaron la diferencia en el último año.

El intérprete, quien acaba de ser nominado a un Latin Grammy en la categoría de "Mejor Canción Tropical" con por su sencillo "Simples Corazones", se encuentra de promoción esta semana en la ciudad de Nueva York y en Miami para promover su nueva música y su nueva gira de conciertos.

Mira también:

Fonseca dará el primer latido del Movistar Arena Bogotá.

Publicidad

Fonseca renueva su sencillo 'Simples corazones' con un remix junto a Melendi.

Publicidad

.