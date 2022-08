"¡Un junte único!": Edén Muñoz te invita a que no te pierdas el Gran Festival La Kalle

Este viernes 05 de agosto, en el Parque Simón Bolívar, tendrá lugar el Gran Festival La Kalle, el cual quiere brindar un espectáculo por todo lo alto en el que sus asistentes puedan estar de cerca a sus artistas favoritos.

Edén Muñoz, quien regresa a Colombia para presentarse como solista, es uno de los cantantes de lujo que estará en este concierto, en el que también se subirán a tarima: Arelys Henao, Nacho, Jessi Uribe, Yeison Jiménez, Karen Lizarazo y Jean Carlos Centeno.

Con respecto a lo que vivirán quienes se animen a ir a este evento, el mexicano comenta que "principalmente se van a divertir, eso es lo que a fin de cuentas queremos, pero hablando específicamente de mi proyecto, creo que se van a sorprender mucho, porque le van a poner cara a su canción favorita. Como siempre, vamos a dar todo en la tarima para que la gente se vaya contenta".

Debido a que este es un regreso del artista a suelo cafetero, el exintegrante de Calibre 50 asegura que busca transmitirles todo eso que ellos le han dado. "Inicialmente el agradecimiento al público colombiano, porque a veces cuesta mucho entrar a un mercado que no es de tu país y justo esa hermandad que tiene México con Colombia, su intercambio cultural y musical, para mi proyecto ha sido muy fácil encajar porque la gente ha estado receptiva a las cosas que yo hago. Se agradece con música, con un buen show, con momentos lindos que la gente se lleve a su casa".

El Gran Festival La Kalle tiene un gran significado para Edén Muñoz, ya que gracias a la mandamás pudo venir por primera vez a nuestro país, por lo que ser parte de este evento para él es una responsabilidad bastante grande, por lo que su intención está en que todo salga perfectamente alineado para que esto permita que pueda seguir visitándonos en diversos escenarios.

En cuanto a esos temas musicales con los que busca que su público cante a grito herido, confiesa que: "hay muchas canciones, algunas que compuse o que canto y no lo saben, pero pienso que 'Chale', 'A la antigüita', 'Decepciones', 'Cabrón y vago', 'Siempre te voy a querer' o 'Si te pudiera mentir'".

Acerca de la puesta en escena, no asegura que haya una interpretación con los demás artistas invitados, pues por el momento esto no está dentro de los planes, sin embargo, no tiene ningún problema si eso pasa, ya que considera que es algo que se puede dar por el momento.

Es indiscutible que entre nuestro país y los artistas mexicanos siempre ha existido una gran conexión, algo que este cantante no pone en duda. "Yo creo que hay una relación genuina, mucha gente se identifica o con mi música o con mi persona. Soy un tipo que pocas veces ha venido a Colombia, pero conozco muchos amigos acá. Hay una conexión musical, como que vibramos en la misma sintonía y la respuesta te la da todas estas canciones que pareciera que nacieron aquí".

Sobre los artistas colombianos en este género, Edén dice que: "hay una evolución bastante considerable, principalmente porque el colombiano defiende mucho su género y a pesar de que no nació aquí, lo hacen perfectamente. Siento que tienen una influencia en lo que esta nueva generación está haciendo y se han visto las colaboraciones de artistas mexicanos con colombianos".

Si quieres asistir al Gran Festival La Kalle solo tienes que llegar al Parque Simón Bolívar y prepararte para disfrutar de un concierto que inicia a las 12:00 p.m., recuerda que ¡la entrada es libre!

"Todo es de primer nivel, un junte único y difícil de volver a ver. Es una oportunidad de sentir de nuevo lo que en realidad es vivir, escuchar la música, ver a tu artista favorito, tomar muchas fotos o videos, la gente va a poder ser más feliz, es un momento especial para nutrirte con buena vibra", es la invitación que Edén Muñoz tiene para ti. ¡No te pierdas este gran concierto!