Twenty One Pilots se lució con su gran presentación en el Lollapalooza Brasil 2023

La banda estadounidense Twenty One Pilots puso a vibrar a miles de fanáticos en el festival Lollapalooza Brasil con un concierto intenso y repleto de emociones, en una segunda jornada de shows que complementaron a la ternura de Melanie Martínez y el funk de Ludmilla.

El dúo de pop alternativo tuvo que hacer frente a un público frustrado que en principio había pagado para ver en directo a Blink-182 , una baja que se dio a última hora debido a la cirugía en un dedo que tuvo que realizarse el baterista Travis Barker.

Pero Twenty One Pilots rápidamente se ganaron a todos y cada uno de los presentes interpretando uno de los grandes éxitos del grupo californiano, 'All The Small Things', y uno de los mayores himnos de Brasil: 'Mas que nada'.

Otro de los momentos más eléctricos fue cuando Josh Dun tocó la batería encima de una plataforma minúscula sujetada por el público, que le permitió sostenerlo en medio de la multitud.

Esta presentación fue el plato fuerte de un día en el que brilló también con luz propia la brasileña Ludmilla, que hizo bailar a los allí presentes con un recital de funk típico de Río de Janeiro. Tampoco decepcionó la estadounidense, Melanie Martínez y su particular estilo artístico íntimo y tierno mezclado con dosis de oscuridad.

Esta fue la nueva edición de Lollapalooza Brasil 2023, que acogió el Autódromo de Interlagos y empezó con las actuaciones de las estrellas musicales Billie Eilish y Lil Nas X; finalizó con Drake y Rosalía .

La artista española, que ya se presentó ante el público brasileño en 2022 dentro de su gira 'Motomami' volvió al país suramericano con el éxito de su merengue, 'Despechá' en la telenovela de la red Globo 'Vai na fé', que catapultó todavía más su admiración en la tierra de Caetano Veloso y Gilberto Gil.

Rosalía llegó después de su reciente lanzamiento con tres nuevos temas junto a su pareja y también cantante Rauw Alejandro. Los artistas llevan tres años de novios, y decidieron festejar el aniversario con un mini álbum de tres canciones llamado "RR". Rosalía y Rauw Alejandro presentaron también a través de un "live" en redes sociales sus nuevos temas: Beso, Vampiro y Promesas, derrochando amor y complicidad entre ambos.

"Hicimos no una, sino tres canciones para ustedes": anunció Rauw Alejandro en el directo acompañado de Rosalía, explicando que son tres temas con motivo de su tercer aniversario como pareja y porque se publican en 2023.EFE