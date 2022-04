Todo lo que tienes que saber sobre el próximo evento de la Comic-Con Bogotá 2022

La Comic-Con reúne a fanáticos del cine, la ciencia ficción, el anime, el cosplay y toda la industria del entretenimiento; el evento lleva celebrándose por 50 años y se realiza en las principales ciudades a nivel mundial. En Colombia, su primera edición fue en el 2018 en Bogotá, no obstante, también se podrá disfrutar en la ciudad de Medellín del 02 al 04 de diciembre. Los capitalinos tendrán la oportunidad de asistir a Corferias del 24 al 27 de junio.

El espacio contará con diferentes pabellones con diversos temas, encuentros y charlas con artistas invitados, de igual forma habrá un lugar especifico de comidas y una zona comercial y académica donde los asistentes podrán disfrutar del evento.

Venta de boletería:

La venta de boletería se realizará en diferentes espacios de pre-venta, así mismo el costo va cambiando según el día de ingreso. El valor va desde los $20.000 hasta los $120.000 de full pass.

Las fechas de venta son las siguientes:

Pre-venta 1: desde el pasado 27 de abril hasta el 2 de mayo.

Pre-venta 2: del 3 al 31 de mayo

Pre-venta 3: del 01 al 23 de junio

De igual forma, podrás adquirirlas en los días oficiales del evento, pero recuerda que el mismo cuenta con un aforo diario. Compra aquí tus boletas.

Invitado especial

Como todos los años, el evento reúne a diferentes expositores expertos en el tema, hasta el momento, el invitado de lujo confirmado es el actor Christopher Lloyd, el grandioso científico loco 'Doc' de la famosa trilogía 'Back to the future' o en su nombre para Latinoamérica 'Volver al futuro' así como en las películas 'The Addams Family' como Feester Addams.

El estadounidense se encontrará en el pabellón principal de Corferias, compartiendo con sus seguidores, dando autógrafos y fotografías, así como participará en una charla sobre su vida personal y actoral.

