She Is Global Forum llega a Barranquilla, el foro más grande para la mujer en Latinoamérica

Entre el 28, 29, y 30 de octubre, en el Centro de Convenciones Blue Gardens Hilton de Barranquilla, llevará a cabo el She Is Global Forum, el foro de empoderamiento femenino más grande de Latinoamérica que le apuesta al poder del cambio.

Más de 235 speakers serán los encargados de las ponencias que buscan reunir experiencias positivas que contribuyan a la construcción de la equidad de género y el empoderamiento de la mujer, así mismo, potencializar el liderazgo, el trabajo en equipo y la construcción de una red sólida de personas comprometidas con llevar a cabo estos objetivos.

Algunos de los speakers presentes en el Foro son: Claudia Bahamon, actriz, presentadora y líder ambiental BECLA; María Noel Vaeza, Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe – Panamá; María Ríos, CEO Nation Waste, una de las latinas top 10 más poderosas de Estados Unidos; Epsy Campbell, Vicepresidenta de la República de Costa Rica; Eglantina Zing, actriz, modelos y agente de paz venezolana creadora de Goleadoras; Nadia Ghulam, Líder mundial Afgana, refugiada y escritora; Ana Collado, Diputada principal de la Asamblea de Madrid; Ana Guezmes, Directora de genero de la CEPAL; William Harris, CEO Space Center de la NASA; Javier Flóres, CEO Fundación Microfinanzas BBVA-España; Natalya Spicker, Presidenta del Unicorno rosa SHE WORKS, entre otros.

Este encuentro de líderes del sector privado, público y de diversas iniciativas y organizaciones de la sociedad civil busca impulsar el sello por un mundo sostenible con mirada de mujer. Espacios creados para la co-creación y un trabajo en equipo junto con los asistentes para que se pueda conectar, impactar, fortalecer y construir ecosistemas únicos de inspiración y desarrollo entre los sectores para potencializar la equidad de género en todas sus esferas.

Para Nadia Sánchez, Directorade la Fundación SHE IS,“estos escenarios y actividades transformadores aportan al trabajo que se realiza todos los días por un mundo más equilibrado, donde las mujeres no solo son protagonistas de sus historias personales sino así mismo de los avances profesionales que las llevan a ser mejores personas, valoradas y respetadas. Le apostamos al Poder del Cambio”.

Publicidad

SHE IS es una organización global, a la fecha ha beneficiado a más de 10.600 mujeres y conectado más de veinte países, que trabaja por mujeres y niñas permitiendo el acceso a oportunidades desde el desarrollo social y económico. Actualmente y dando paso hacia el poder del cambio y la reactivación de la región, la Fundación SHE IS reafirma su compromiso con la meta de transformar vidas y unir amás mujeres y hombres. She Is Global Forum es el escenario perfecto para continuar trabajando en esa dirección.

Gracias al apoyo de la Gobernación del Atlántico, Ecopetrol, Pepsico, Bavaria, Fundación WWB, Bancolombia, Movistar, Scotiabank y Essentia, El She Is Global Forum es una realidad y llega a nuestro país a Visibilizar, potencializar y exponer las historias y proyectos más grandes del mundo para la mujer.

Para mayor información por www.sheisforum.com