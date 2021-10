La Academia de Hollywood anuncia 'los Óscar de los estudiantes' de 2021

La Academia de Hollywood anunció 'los Premios para los Estudiantes', unos galardones que entrega cada año la institución que organiza los Óscar para reconocer y apoyar el talento joven del cine.

Se trata de la 48 edición de estos reconocimientos creados en 1972 y la Academia ha organizado una gala virtual para entregar estos premios en la que participarán figuras de la gran pantalla como Pete Docter, Asghar Farhadi, Marielle Heller o Nanfu Wang.

Los ganadores de estos premios pasan automáticamente a ser elegibles para las nominaciones de los Óscar.

Para la edición de 2021 se han recibido 1.404 candidaturas de 210 universidades estadounidenses y 126 del resto del mundo.

Esta iniciativa de la Academia distinguió en el pasado a importantes talentos de la industria audiovisual como Patricia Cardoso, Cary Fukunaga, Spike Lee, Trey Parker, Patricia Riggen o Robert Zemeckis.

Publicidad

Por categorías, 'los Óscar de los estudiantes' reconocieron este año en el apartado de narrativa internacional a 'Tala'vision' de Murad Abu Eisheh (Alemania) con la medalla de oro, 'Adisa' de Simon Denda (Alemania) con la medalla de plata y 'Bad Omen' de Salar Pashtoonyar (Canadá) con la medalla de bronce.

En cuanto a los premios de narrativa doméstica (EE.UU.), 'When the Sun Sets' de Phumi Morare se quedó con el primer puesto, "Close Ties to Home Country" de Akanksha Cruczynski obtuvo la segunda posición y "No Law, No Heaven" de Kristi Hoi completó el podio.

'Why Didn't You Stay for Me?' de Miolu Gevers (Países Bajos) consiguió la medalla de oro en documental internacional.

En la parcela doméstica de no ficción, "When They're Gone" de Kristen Hwang se llevó la medalla de oro, 'Eagles Rest in Liangshan' de Bohao Liu consiguió la de plata y 'Not Just a Name' de De'Onna Young-Stephens logró la de bronce.

Por su parte, la francesa 'es Chaussures de Louis' de Théo Jamin, Kayu Leung y Marion Philippe obtuvo el premio de animación internacional.

En animación doméstica, 'Unforgotten' de Sujin Kim se alzó con el primer puesto, 'Barking Orders' de Alexander Tullo consiguió la segunda posición y 'Slumber with Snakes' de Teagan Barrone se situó en tercer lugar.

Publicidad

Por último, 'Frozen Ou'" de Hao Zhou se proclamó vencedora en el apartado de alternativo/experimental tanto doméstico como internacional. EFE