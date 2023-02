Rihanna se presentará en la ceremonia de los Premios Oscar 2023

Rihanna actuará en la próxima ceremonia de los Premios Oscar, donde interpretará 'Lift Me Up', de la película 'Black Panther: Wakanda Forever', nominada a mejor canción en esta edición, informó la Academia de Hollywood en un comunicado.

Se trata de una composición en cuyo diseño sonoro participaron, además de Rihanna, la cantante nigeriana Tems y el compositor sueco Ludwig Göransson. La letra es obra del director estadounidense Ryan Coogler y de la propia Tems.

Esta canción compite por el galardón con 'Hold My Hand' ('Top Gun: Maverick'), 'Naatu Naatu'('RRR'),'This Is Life' ('Everything Everywhere All at Once') y 'Applause' ('Tell It Like a Woman').

Se espera que la Academia de Hollywood dará a conocer otras actuaciones previstas en esta nueva entrega de los premios más reputados de la industria del cine.

Ganadora de nueve premios Grammy y con ocho álbumes multiplatino en su haber, Rihanna volvió a los escenarios, tras varios años de pausa, el pasado domingo 12 de febrero con su aparición estelar en el espectáculo del descanso del Super Bowl .

Su actuación en este acontecimiento deportivo, que contó con una media de 103,8 millones de espectadores solo en EE.UU., supuso el regreso de la artista tras seis años sin ofrecer espectáculos en directo.

En su espectáculo, la cantante, además, reveló su nuevo embarazo y esto causó revuelo en redes, pues nada se había confirmado oficialmente hasta que el representante de la artista dio declaraciones a un medio estadounidense.

Después de esta presentación que paralizó al mundo, Karol G se encontró con la artista de Barbados y la intérprete de 'Provenza' publicó una serie de fotografías y un vide donde se puede apreciar su felicidad luego de cumplir su sueño de conocerla y compartir con ella. En el post escribió un mensaje sobre el dicho momento.

"Como fan, tengo que decir que: ¡este fue el HIGHLIGHT de mi vida entera! Espero que cuando ustedes conozcan a sus ídolos, que ellos sean tan increíbles como ella lo fue conmigo. TE AMO", expresó la colombiana.

La Academia de Hollywood busca que la 95ª edición de los Óscar sea lo más atractiva posible para hacer olvidar la polémica bofetada que Will Smith propinó al cómico Chris Rock por bromear sobre la alopecia de su mujer durante la ceremonia del año pasado. -EFE