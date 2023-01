Confirmado: Beyoncé actuará con Coldplay en el intermedio del Super Bowl

La cantante Beyoncé -que ya se encargó de amenizar la cita deportiva con su música en 2013- acompañará al grupo Coldplay en la actuación de 12 minutos que estos ofrecerán en el descanso de la Super Bowl, que se celebrará el próximo 7 de febrero en el estadio Levi's de Santa Clara (California).

Su participación ha sido confirmada por el patrocinador del evento, Pepsi, cuatro semanas después de que Coldplay anunciara que serían los protagonistas de la actuación de este año.

El grupo -compuesto por Chris Martin, Guy Berryman, Jonny Buckland y Will Champion- será la primera formación británica que actúe en la Super Bowl desde la participación de The Who en 2010, una responsabilidad que ha conseguido acabar con su calma.

"Vamos a tomarnos unas semanas libres, pero después tenemos que prepararnos para la Super Bowl. Es un espectáculo muy grande, así que hay mucha presión y ya hemos empezado a planear qué queremos hacer", explicaba anteriormente Chris al periódico The Sun.

Coldplay tiene sin duda el listón muy alto, ya que la cantante Katy Perry consiguió batir récords al congregar frente al televisor a 118 millones de espectadores con su actuación de 2015.

Por: Bang Showbiz