Premios Oscar 2023: 'Todo en todas partes al mismo tiempo' obtiene 7 estatuillas

'Todo en todas partes al mismo tiempo' se alzó como la triunfadora de los Premios Oscar 2023 al llevarse siete estatuillas, seguida de 'Sin novedad en el frente' con cuatro premios.

La película de Daniel Kwan y Daniel Scheinert se ha llevado siete de las once estatuillas a la que optaba, incluidas las de dirección, guión original, mejor actriz y mejores actor y actriz de reparto. La película alemana 'Sin novedad en el frente', que contaba con nueve candidaturas, acabó la noche con cuatro óscares.

'Todo en todas partes al mismo tiempo'

Película estadounidense de comedia dramática absurda de acción y ciencia ficción de 2022 escrita y dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert. Está protagonizada por Michelle Yeoh, , Stephanie Hsu, Jenny Slate, Harry Shum, Jr., James Hong y Jamie Lee Curtis.

La película se estrenó en el South by Southwest el 11 de marzo de 2022. Comenzó un estreno limitado en cines en los Estados Unidos el 25 de marzo de 2022, antes de estrenarse el 8 de abril de 2022 por A24. La película recibió elogios de parte de la crítica y recaudó más de 103 millones USD en todo el mundo, convirtiéndose en la primera película de A24 en cruzar la marca de los 100 millones de dólares y superando a Hereditary producida en el 2018 como su película más taquillera.

95.ª Edición de los Premios Óscar (2023)



🏆 Mejor Película

- Todo a la Vez y en Todas Partes



🏆 Mejor Actor

- Brendan Fraser



🏆 Mejor Actriz

- Michelle Yeoh



🏆 Mejor Director

- Daniel Scheinert/Dan Kwan

Durante la preproducción, se consideró a Jackie Chan para el papel protagónico; el guion fue escrito originalmente para él antes de que los directores cambiaran de opinión y reconcibieran el papel principal como una mujer, sintiendo que haría que la dinámica de marido y mujer en la historia fuera más identificable. En agosto de 2018 se anunció que Michelle Yeoh y Awkwafina fueron elegidas para protagonizar una "película de acción interdimensional" de Dan Kwan y Daniel Scheinert, con Anthony y Joe Russo como productores

La película presenta varias instancias, tanto en audio como en diálogo, de la canción de Nine Days de 2000 'Absolutely Story of a Girl'. Cuando Daniels contactó al vocalista de Nine Days, John Hampson, sobre el uso de la canción, Hampson aceptó con entusiasmo grabar tres versiones alternativas de la canción para usar en la película.