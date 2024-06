Premios Ícono 2024: Así será la celebración de los cinco años del reconocido evento

Medellín se ha vuelto uno de los puntos de encuentro más importantes para el entretenimiento y la cultura de Colombia, por lo cual allí se llevan a cabo los reconocidos Premios Ícono 2024, en donde se reúnen disqueras, agregadoras digitales, managers, jefes de prensa, grandes empresas y artistas de todo el continente con el objetivo de impulsar estas industrias, las cuales tienen un gran impulso gracias a las redes sociales.

Durante este 19 y 20 de junio se celebrarán los cinco años de este evento, por lo cual se llevarán a cabo no solo la entrega de los galardones, sino también conferencias, meet and greets, masterclasses, rueda de negocios y showcases. Estos últimos tendrán lugar en el Hotel Dann Carlton durante la primera fecha a cumplir.

Andre Marcel, presidente de los Premios Ícono 2024, da detalles

Hablamos con el presidente de estos galardones para que nos revelara cuál será ese punto con el que quieren darle otro toque: "en esta edición de los Premios Ícono queremos marcar la diferencia, fusionando dos eventos que hemos venido desarrollando en la ciudad de Medellín: los Influencer Ícono y los Premios Ícono Música. Este año, por primera vez, hemos fusionado ambos mundos para producir una mega ceremonia".

A su vez, destaca que esta unión es una respuesta a lo que se consume en la actualidad en las plataformas: "hablar de música y de creación de contenido es destacar el mundo de hoy, de lo digital", recalcando la importancia de las redes sociales para los artistas y sus canciones.

Al hablar de las ediciones pasadas, Andre Marcel nos cuenta que una persona que dejó huella durante estos premios fue Jorge Barón, a quien pudo destacar, aunque también recuerda el hecho de haberle entregado a Ryan Castro su primer galardón, el cual fue 'Ícono revelación', a Darío Gómez su último premio en vida y tener a Chino Miranda en el escenario antes de que le ocurriera su quiebre de salud.

No obstante, hay una memoria que no quiere borrar nunca por el valor que esta misma tiene: "recuerdo que cuando hablaba con Jorge Barón no podía ocultar el colgar e irle a contar a mi mamá".

Por otra parte, Andre Marcel explica que por primera vez van a tener una alfombra verde, no roja como es habitual, dado que tienen el propósito de impulsar una temática ecológica con el que buscan atuendos locos, divertidos y creativos haciendo alusión al calentamiento global: "la idea es que los artistas expresemos también a través de nuestra imagen y el vestuario un mensaje claro".

Artistas confirmados en el escenario de los Premios Ícono 2024

Con motivo de este quinto aniversario del evento musical y de creadores de contenido, se dio a conocer los artistas que harán presencia en este:



Los Prisioneros

Fulanito

Luis Alberto Posada

Alquilados

Willy García

Soley

Fainal y Shako

Dennis Fernando

Andreina Bravo

Cornetto

Dj Natalia Giraldo

Mia Salinas

