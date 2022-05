Kiss en Colombia: última oportunidad de ver a la legendaria banda en vivo

Kiss , la legendaria banda de hard rock, regresa al país para entregar uno de los conciertos más importantes y esperados del año en el Movistar Arena el 7 de mayo de 2022, y así cumplir una cita con los colombianos en lo que será la última oportunidad de verlos en vivo.

Después de 50 años de carrera con grandes éxitos que los convierten en leyendas, Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer y Tommy Thayer, harán vibrar las cuerdas vocales y los corazones de sus fanáticos en su paso por el continente latinoamericano.

Se espera que más de 10.000 personas puedan disfrutar de la música himnos del rock como 'Forever', 'I was Made For Lovin' You', 'Rock And Roll All Nite' ; y de la banda colombiana Kronos, quienes son los encargados de abrir el espectáculo.

La música en vivo está de regreso después de lo vivido por la pandemia, por eso la agrupación visitará Brasil, Perú y Colombia en su última gira mundial 'End Of The Road World Tour', además de recorrer Francia, Alemania, Dinamarca, España, Italia, entre otros.

La visita se dará gracias a la gestión de Move Concerts, quienes garantizarán que el evento se desarrolle siguiendo todos las medidas de bioseguridad establecidas.

"La seguridad de los asistentes es nuestra prioridad; los conciertos están de vuelta, pero para ello debemos cuidarnos entre todos y atender al plan de vacunación. Días antes del evento anunciaremos las medidas de bioseguridad requeridas para el ingreso del mismo", aseguró la empresa en un comunicado.

Kiss, banda conformada en 1973 por el bajista Gene Simmons y el guitarrista Paul Stanley, ha visitado el país en dos ocasiones donde llenaron el Parque Simón Bolivar y el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Será esta la última oportunidad de presenciar un espectáculo de otro nivel con sus caracteristicos trajes extravagantes, su maquillaje, show de fuego e himnos del rock.