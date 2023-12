Karol G conmovió a sus seguidores al hablar del ‘Mañana será bonito fest’: “me salen las lágrimas”

Los seguidores de Karol G están emocionados por verla este 1 y 2 de diciembre en el Estadio Atanasio Girardot, en el marco del ‘Mañana será bonito fest’, un evento que tiene a todo Medellín ansioso por cantar junto a ‘La Bichota’.

Ya se conoce quiénes serán los artistas invitados para cada una de las fechas , en la primera, que tendrá lugar este viernes 1 de diciembre, Mar Mejía, Jhay P, Nath y Agudelo 888 y Young Miko encenderán la noche; mientras que el sábado 2 de diciembre esta labor será de Soley, Jhay P, Agudelo 888, Ñejo y Ryan Castro.

Por otro lado, la paisa también confirmó que la segunda fecha del evento será transmitida completamente gratis para algunos municipios aledaños a Medellín, como: Envigado, Caldas, La Estrella, Bello, Rionegro, San Roque, La Ceja, San Pedro, La Unión, Santa Fe de Antioquia, Copacabana, Girardota, Barbosa, Santa Rosa de Osos, Vegachí, Marinilla, Puerto Berrío, Sonsón, Jardín, Ciudad Bolívar, Urrao, El Bagre, Caucasia, Apartadó y Arboletes. Esto, gracias a la instalación de 23 pantallas en las que el público podrá disfrutar del concierto.

Ahora, la cantante ha hecho una publicación a través de su cuenta de Instagram en la que le agradeció a sus seguidores y se sinceró sobre lo que significa para ella presentarse en la ciudad que la vio nacer y crecer.

“No sé cómo explicar lo que siento en este momento. Mi casa es el lugar donde empezó el sueño, las ganas, la motivación, donde dimos el primer paso”, empieza el texto y continúa diciendo que su personalidad, la manera en la que se expresa y la persona en la que se ha convertido también tiene mucho que ver con sus raíces.

Como es usual, la intérprete de ‘Mañana será bonito’ explicó que respeta mucho a sus fans, admira que compren las boletas para sus conciertos, que crean en ella y le alegra que su música los acompañe en varios momentos de sus vidas.

“Todos ustedes me han visto crecer, lo hemos hecho juntos y aunque falta mucho trabajo por hacer me alegra ver lo grande que es esta familia… ¿Quién dijo que nadie es profeta en su tierra? Cuando a mí Colombia me lo ha dado todo”, escribió.

Carolina Giraldo, nombre de pila de la cantante, fue honesta y confesó que se le salen las lágrimas al saber que su año lleno de éxitos termina en su ciudad. Asimismo, está segura de que sus dos fechas en Medellín estarán llenas de baile, risas, lágrimas y mucha, mucha felicidad.