Delirio presenta espectáculo que reivindica las culturas de Colombia y México

La compañía de música y danza colombiana Delirio presentará este sábado "Hechizo", un espectáculo virtual que reivindica las culturas del país andino y de México inspirado en la leyenda de una mujer que enloquece por un desamor y va de fiesta en fiesta hechizando a los hombres que se le acercan.

"Nuestra carpa siempre ha sido el lugar perfecto para que propios y visitantes acudan a celebrar la noche de 'Halloween (...) pero ahora la invitación es para que todos asistan de manera virtual y se gocen nuestro show disfrazándose y bailando desde la seguridad de sus casas", expresó la directora de la Fundación Delirio, Andrea Buenaventura.

El espectáculo busca además rendir un homenaje a "quienes ya se fueron y a quienes aún permanecen entre nosotros", así como a la fiesta de Halloween en Colombia y al Día de los Muertos, la tradicional celebración mexicana que se vivirá del 1 al 2 de noviembre.

"Esta función es también un momento ideal para rendirle un homenaje a la vida, mezclando las culturas de dos países hermanos como lo son México y Colombia, honrando a través de mágicos personajes de barrio a aquellos que están aquí y a los que ya se fueron", añadió Buenaventura.

LOS PERSONAJES

La bailarina principal de Delirio, Viviana Vargas, quien además ha sido dos veces campeona mundial de salsa, representará a la Viuda Alegre, la protagonista de la obra.

Publicidad

"Me enorgullece representar a esta mujer que no para de bailar de fiesta en fiesta enloquecida por un desamor. Es un reto para mí como bailarina, porque no solo es danzar, sino saber transmitir todas las emociones de una leyenda urbana que pese a estar sufriendo, hechiza a todos a su alrededor obligándolos a llorar, reír, amar, despedir y celebrar", expresó.

Otro de los roles protagónicos lo tendrá Camilo Zamora, que se vestirá de un "diablo alegre y carnavalero que se pasea por todos los lugares donde hay fiesta, baile y diversión. Porque eso somos los latinoamericanos, seres jocosos y rumberos, siempre listos para celebrar".

Igualmente participarán Kike y Xiomar, una pareja de bailarines de Deliro que es bicampeona mundial de salsa, quienes mostrarán sus mejores pasos durante el espectáculo.

En total serán más de 50 artistas que vestirán más de 200 prendas a lo largo del show, que llevan preparando más de dos meses con coreografías de baile.

Delirio, que reúne bailarines, músicos y artistas circenses de todas las edades, ha realizado en sus 14 años más de 500 presentaciones gracias a un colectivo que integran 690 personas, cuatro escuelas de salsa, una escuela de circo, una orquesta, 25 patrocinadores y 200 artistas en escena. EFE