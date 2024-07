Concierto Karol G en vivo: Mira el cierre de su gira 'Mañana será bonito forever' en Madrid

Tras 70 conciertos en donde estuvo por Latinoamérica, Estados Unidos, Alemania, Portugal, Suiza, Países Bajos, Londres, Francia, Italia, Bélgica y España, Karol G se presenta en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid para terminar su gira llamada 'Mañana será bonito', la cual en esta transmisión en vivo tiene como añadida la palabra 'forever'.

A través de sus redes sociales, la intérprete de 'Amargura' envió un mensaje a sus fanáticos antes de este show, dándole fin a una etapa muy exitosa en su carrera: "se me hace un nudo en la garganta que no me deja expresar los sentimientos encontrados que tengo por dentro. Ha llegado el momento de cerrar un capítulo inolvidable en nuestras vidas. Este álbum más que canciones, ha sido un viaje de superación, de ganas, de motivación y una curita para el alma".

En una gira de estadios, con la cual superó récords, puesto que ha sido la primera mujer en realizar cuatro conciertos en el estadio Santiago Bernabéu, Karol G añadió: "cada estadio que pisamos vibró a la par de esas emociones tan lindas que cada uno de ustedes trajo y nosotros tuvimos la oportunidad de llenar miles de corazoncitos alrededor del mundo. Gracias por hacer parte de este viaje que, sin mentir, me ha regalado los momentos más increíbles e inolvidables de mi vida".

Mira aquí el cierre de este tour mundial de 'La Bichota':

Karol G concierto en el Santiago Bernabéu

Luego de 70 conciertos en estadios, 'La Bichota' dio cierre al 'Mañana será bonito tour', que tuvo inicio el 1 de diciembre en Medellín con su versión 'Fest', este 23 de julio de 2024 en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid, España.

