Carlos Méndez regresa a Colombia con un gran concierto acústico

Carlos Méndez se presentará en Bogotá con un repaso de las mejores canciones de sus discos 'De Pie', 'Mar' y 'Ay Ay Ay', además, de nuevos temas inéditos entre ellos, su próximo lanzamiento 'No te dejes Margarita'.

Después de sus exitosos lanzamientos 'Palenque' y 'El Rey Momo', de publicar un disco compilatorio de sus tres anteriores álbumes en formato vinilo y de la reapertura gradual de conciertos en su natal Panamá, el cantautor Carlos Méndez presenta más novedades de su carrera, esta vez, confirmando un concierto presencial en Colombia el próximo domingo 26 de septiembre en Sánchez Cervecería Artesanal (Calle 85 #12-25) en Bogotá a partir de las 7:00 p.m.

A casi tres años de su último concierto en Colombia, Carlos Méndez presentará un show acústico con varios invitados sorpresa. El artista hará un repaso por las mejores canciones de sus discos, además, de nuevos temas inéditos entre ellos, su próximo lanzamiento 'No te dejes Margarita'.

"Estoy disfrutando mucho volver a tocar en ese formato. Es una especie de vértigo el valerse de la guitarra y la voz para interpretar mis canciones. Es un show en donde interactúas mucho más con la gente", comentó el panameño.

"Me encanta tocar en Colombia y poder presentarle al público y a los amigos que vayan a ver el show lo mejor de mi repertorio. Quiero volver con mayor regularidad a este país que me hace tan feliz", agregó el cantante.

El sencillo 'No te dejes Margarita' feat Inara George que se estrenará el viernes 1 de octubre es un tema escrito para una amiga de la abuela de Carlos Méndez.

"Mi abuela falleció durante la pandemia de vejez a los 92 años y, al encontrarme, con su amiga después de su deceso me dijo una frase que me taladró el cerebro: "se me están muriendo las chicas" en alusión a mi abuela". En la canción, le digo a Margarita: "te quedan un par de años, báilalos y gózalos como las chicas", cuenta.

Carlos Méndez vuelve a los escenarios Foto: cortesía prensa