Banksy aterrizará en octubre con su exposición: ¿Genio o Vándalo? en Bogotá

Por años se ha hablado sobre la identidad del artista (o colectivo) Banksy , pero la identidad del británico se ha mantenido bajo total privacidad durante años, sin embargo, sus repentinas acciones y sus obras de arte ha repercutido a nivel mundial siendo hoy en día uno de los artistas más famosos e iconos del arte callejero, del grafiti y la expresión artístico-social.

El artista ha captado la atención mundial por acciones como; destruir una obra en vivo y en directo de su autoria siendo esta recién subastada por un millón de dólares en la casa 'subastas Sotheby’s', pero que después fue revendida por 21 millones de euros, asimismo en varias ocasiones ha irrumpido en museos para colgar alguna de sus obras, como fue el caso de la Tate Modern de Londres o el Moma de Nueva York.

El arte de Banksy reavivará en el Centro Nacional de las Artes del Teatro Colón, ubicado en el corazón de la capital en el barrio La Candelaria, uno de los más importantes de la ciudad y que fue recientemente inaugurado, en la Sala Experimental Fanny Mickey.

El curador encargado de la exposición es Guillermo Quintana, quien ha sido el comisario de diferentes muestras de Banksy: "Siempre lo más importante es lo que estás viendo, no el personaje. "Hay que quitarse distracciones, quitarse ese ruido a cerca de si el personaje es estrambótico, si es ella, si es él, si es un colectivo…", expresó.

"A mi no me interesa cómo la gente llegue, a mi me interesa cómo la gente sale, si después de ver más de 160 obras de él hay un cambio de chip en tu cerebro, si te vuelves más humano, si te vuelves más empático, si rompes esa burbuja de individualismo en la cual nuestra sociedad contemporánea vive", indicó Quintana.

La exposición contará con más de 100 obras entre vídeos, fotografías y esculturas originales del artistas; gracias a la tecnología se podrá vivir una instalación artística multisensorial, destacando sus obras más importantes así como detalles del misterioso hombre.

Las entradas a la exhibición se podrán conseguir a partir del 28 de junio en TUBOLETA y a partir del 1 de octubre podrá sumergirse en la mente contemporánea y protestante del arte Banksy.