Estos son los momentos bochornosos que atravesó Yailin 'La Más Viral' en su gira por Estados Unidos

Mucho ha pasado desde que los cantantes Anuel AA y Yailin 'La Más Viral ' formalizaron su relación en medio de críticas y rechazo por parte de sus seguidores en redes sociales y de los fanáticos de la expareja del artista puertorriqueño. Por causa de esto, a Yailin le ha tocado enfrentar diferentes detracciones por su vida personal y en su carrera como cantante de música urbana.

'La Más Viral' se encuentra promocionando varias de sus canciones en una gira por distintas ciudades en Estados Unidos, especialmente para la comunidad latina residente en ese país. En una de sus actuaciones en la ciudad de New Jersey, en pleno concierto, le estalló un cañón de confeti en todo el rostro en el momento preciso en el que estaba cantando, sin embargo, fue muy profesional al continuar con el show sin ningún problema mientras despejaba de su cara los papeles.

Pero eso no fue todo, en otro momento durante el show se escuchó a la boricua rotundamente desafinada y con el apoyo de una cinta pregrabada de la canción, lo que generó que los espectadores en sus conciertos y las personas en las redes sociales no la hayan dejado intacta.

También se conoció que la artista no permite el ingreso de mujeres que lleven peluca y menos si es de color azul, ya que hace alusión a la exnovia de su prometido, la cantante colombiana Karol G .

Una mujer que se dirigía al concierto de Yailin publicó un vídeo que se ha vuelto viral, debido a que no le permitieron la entrada al lugar después de haber pagado su ingreso, únicamente por tener peluca con las características mencionadas anteriormente.

Así que una vez más, la intérprete está en boca de todos y no precisamente por su música, sino porque los usuarios en redes sociales indican que ella aún no supera a la ex de su pareja y que su talento no es suficiente para ser nombrada como artista del género urbano.