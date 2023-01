Estos son los conciertos, hasta el momento, confirmados en Colombia para 2018

Artistas internacionales de gran renombre visitarán nuestro país en 2018 y nosotros te los presentamos para que te programes y asistas.

Estos son los conciertos confirmados, hasta el momento, en Colombia para este año.

J Balvin

Bogotá es la primera plaza colombiana que el paisa visita. Según su programación, se estará presentando el próximo 3 de agosto en el Centro de Eventos de la Autopista Norte, sin embargo, aún se desconoce el precio de la boletería.

En segundo lugar, Medellín, ciudad natal de Balvin, será el lugar en donde se llevará a cabo la segunda presentación del artista en la segunda mitad del 2018 en Colombia en el marco del Súper Concierto Feria de las Flores.

Carnaval Fest

Ocho bandas conforman la parrilla del Carnaval Fest 2018 que se realizará el sábado 11 de agosto en la Cancha Cincuentenario (Donde se realizaba el Altavoz) de la capital antioqueña.

No Te Va Gustar (Uruguay), Bajo Tierra, Alcolirykoz, LosPetitFellas, Mojiganga, Tr3sdeCoraZón, Nadie y De Bruces A Mí son las bandas confirmadas para esta versión.

Rock al Parque

La vigésima cuarta edición del festival Rock al Parque se realizará en el Parque Metropolitano Simón Bolívar los días 18, 19 y 20 de agosto.

Draco Rosa

Con motivo de la celebración de los 22 años de uno de sus álbumes más emblemáticos, 'Vagabundo', Draco Rosa visitará a Colombia con su gira 'Lo Sagrado y Lo Maldito', la cual se llevará a cabo en las ciudades de Medellín y Bogotá.

La propuesta de 'Lo Sagrado' tiene como fin llevar a los espectadores por un viaje a sus mayores éxitos, sus himnos pop y el lado más romántico del artista, esto tendrá lugar en el Jorge Eliecer Gaitán el 31 de agosto. Por su parte, 'Lo Maldito' expondrá la fase que Rosa tuvo como solista, su repertorio más roquero, más oscuro, que podrá ser disfrutado el 1 de septiembre.

Día de Rock Colombia

La segunda edición del festival que reúne a lo mejor del rock nacional se realizará el próximo 15 de septiembre.

La versión 2018 de Día de Rock Colombia trae 13 bandas que participaron en el primer encuentro y abre espacio para 19 bandas entre las que figuran grandes clásicos como Kronos, nuevas apuestas como Chimo Psicodélico, La Sociedad de la Sombrilla, No Soy un Robot e invitados de otras ciudades como La Doble A que llega desde Medellín. Este año la invitación especial es para Poligamia.

Jamming Summer Fest

El próximo 14 de octubre se vivirá en el Paraíso Hotel Estudios, Ricaurte, Cundinamarca Vía Girardot, una nueva edición del Jamming Summer Fest, un festival que reúne lo mejor de la música afro y reggae de Colombia y el mundo.

Vance Joy

Colombia vivirá el regreso del australiano el 16 de octubre en el Teatro Royal Center de Bogotá.

Vance Joy anunció a través de un Facebook Live su Nation of Two Tour que girará por Australia en septiembre y luego se tomará el mundo para presentar su segundo disco. Menos de dos semanas nos separan del lanzamiento del tan anticipado Nation of Two y desde hoy celebramos la llegada de nueva música del nuevo ídolo del indie-folk.

Sting & Shaggy

Estas leyendas musicales combinarán sus bandas para interpretar temas de su último lanzamiento, el caribeño 44/876 (AM/Interscope Records), y para colaborar en los hits más celebrados de cada artista tales como "Every Breath You Take," "Englishman In New York," "Message In A Bottle,” “It Wasn’t Me,” "Mr. Boombastic" y "Angel”.

Shakira

La ganadora de 14 Premios Grammy, y estrella internacional traerá. El Dorado World Tour a Latinoamérica este año.

La gira, producida por Live Nation presentará muchos de los éxitos de su último disco El Dorado y de su carrera musical. Comenzará el 11 de octubre en la Ciudad de México y terminará con un triunfante show el 3 de noviembre en Bogotá. Ésta será la primera gira latina de Shakira en siete años. El Dorado World Tour tendrá paradas en Europa y Estados Unidos, incluidos conciertos en Miami, Los Ángeles, Nueva York, Dallas y Las Vegas.

Cosquín Rock Colombia

El festival presenta el cartel de la segunda edición de su versión colombiana con una combinación de rock, punk, ska y reggae.

El 3 de noviembre en el Club Bellavista Colsubsidio celebraremos el Cosquín Rock Colombia 2018 junto a: Ska P, Los Auténticos Decadentes, Café Tacvba, 2 Minutos, Asian Dub Foundation, Pornomotora, Elkin Robinson, Nanook El Último Esquimal, N. Hardem, Los Suziox, Ismael Ayende, Teatro Unión, Sergio Iglesias y Rodrigo Duarte.

Roger Waters

Roger Waters vocalista, bajista, genio creativo de Pink Floyd y figura predominante del rock, regresa después de una década con su aclamado tour “Us + Them”. El concierto será el 21 de noviembre en el Estadio El Campín de Bogotá.

