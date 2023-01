Algunos proyectos como Manuel Medrano, Doctor Krápula y Bomba Estéreo se mantuvieron vigentes con sus lanzamientos. Artistas como Morat, Los Rolling Ruanas y LosPetitFellas sorprendieron con sus trabajos y se consolidaron en la escena musical de nuestro país.

Disfruta a continuación los 20 cañonazos colombianos alternativos de 2017, canciones que sin importar el número de visitas fueron de gran importancia para construir el mapa sonoro alternativo este año en nuestro país.

El filtro de este listado se hizo a partir de los videos de las canciones que fueron publicadas este año. Además, de la gran recepción que tuvieron en las emisoras, canales de videos, plataformas digitales y redes sociales. Géneros como pop, rock, fusión, hip hop, world music y reggae hacen parte de la selección.

Manuel Medrano

La mujer que bota fuego cuenta con la colaboración de la cantante Natalia Jiménez.

Bomba Estéreo

'Duele' se trata del proceso de superar un desamor. La melodía principal de la canción tiene influencia del Medio Oriente pero fue grabada con una flauta de millo, instrumento típico de los grupos de cumbia de la Región Caribe de Colombia.

Doctor Krápula

'Democracy' hace parte de su disco 'Animal'.

Morat

'Amor con hielo' hace parte de su disco 'Sobre el amor y sus efectos secundarios'.

LosPetitfellas

'Solo hay una forma de saberlo' está incluido en su disco 'Formas Para Perderse o I.D.E.A.S'.

Los Rolling Ruanas

'Hoy para siempre' cuenta con la colaboración de Catalina García de Monsieur Periné.

Alcolirykoz

'Tararea' hace parte de su más reciente producción 'Servicios AmbulatorioZ'.

Systema Solar

'Mi Caribe'. "Así es Mi Caribe papá, sombrero vueltiao, hamaca, gente buena y otros que no; pero te saludamos con el dedito gordito eehh, decimos bacano, la buena mi Hermano".

Ali A.K.A Mind

'Nada más'. "Porque no me quiero ir y tú tampoco te vas es que me siento morir si es que siento que no estás, porque solo ya no encuentro paz te propongo ser felices nada más. Por lo vivido y lo que falta por vivir te propongo ser felices nada más".

Mitú

'Fiebre' hace parte de su más reciente disco de estudio 'Cosmus'.

Jona Camacho

La canción 'Dulce vino' hace parte de su disco 'Sincopado'.

Herencia de Timbiquí

'Sabrás' narra un amor de la vida desde chicos hasta adultos. Por más que el mundo te separa haces lo imposible por estar con esa persona que te llena el alma, el amor a un lugar, el amor a la música, el amor a un río, el amor a un pueblo….Timbiquí…

Puerto Candelaria

Crazy Party es una fiesta de la banda paisa con muchas letras para poner a bailar la lengua. ¡El reto es aprendérsela!

La Pestilencia

'Que buen ciudadano soy' es el segundo sencillo de ‘País de titulares’, disco que lanzará la banda en los próximos meses.

El Freaky

Su canción 'Pa mi casa no voy' cuenta con la colaboración de Kafu Banton y ChocQuibTown.

Adriana Lucía

'Puede ser'. "Es una canción para lanzarse al amor; suele pasar que cuando nuestro corazón ha sido maltratado o herido, siempre ponemos muchas barreras para atrevernos a comenzar una nueva relación y esta canción habla de abrir el corazón, de darse una nueva oportunidad. Puedo ser, es romántica, es nostálgica y alegre al mismo tiempo; es para dedicar y conquistar".

Profetas

'Tiempo' fue el primer sencillo del tercer álbum de la banda colombiana. La producción estuvo a cargo de los músicos Juan Pablo Vega y Juancho Valencia de Puerto Candelaria.

Diamante Eléctrico

'Al vacío' hace parte de su disco 'La gran oscilación'.

Providencia

Es un tema perfecto para desprenderse de algo o de alguien. Está incluida en su disco 'Beligerante'.

Juan Pablo Vega

'Vicio' feat. Mariel Mariel es el primer sencillo del EP 'Vicio' del cantante, compositor y productor colombiano.

Por: Diego Báez .

