Los videos musicales más vistos en YouTube en 2017

Te presentamos la lista de videos musicales más vistos este 2017. Las canciones en español están en seis de los diez primeros lugares.

Definitivamente, es el momento de la música latina. Los colombianos J Balvin y Maluma son protagonistas en la lista.

10. Enrique Iglesias - 'Súbeme la radio' ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox. Más de 873 millones de reproducciones.

9. DJ Khaled - 'I'm the One' ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne. Más de 876 millones de reproducciones.

8. Jason Derulo - 'Swalla' (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign. Más de 925 millones de reproducciones.

7. Nicky Jam - 'El amante'. Más de 984 millones de reproducciones.

6. Chris Jeday - 'Ahora Dice' (Official Video) ft. J. Balvin, Ozuna, Arcángel. Más de 1.022 millones de reproducciones.

5. Bruno Mars - 'That’s What I Like'. Más de 1.081 millones de reproducciones.

4. Maluma - 'Felices los 4'. Más de 1.196 millones de reproducciones.

3. J Balvin, Willy William - 'Mi gente'. Más de 1.417 millones de reproducciones.

2. Ed Sheeran - 'Shape of You'. Más de 2.854 millones de reproducciones.

1. Luis Fonsi - 'Despacito' ft. Daddy Yankee. Más de 4.495 millones de reproducciones.