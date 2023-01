Ellos son los primeros clasificados para la final nacional de la Batalla Gallos Colombia

No existe un precedente de lo que sucedió el fin de semana en Bogotá, tanto el nivel de los Freestylers como el del público se sentía en el ambiente. Entre gritos, histeria, rimas y flows increíbles se escogieron a los cuatro representantes de esta primera regional, los cuales tendrán que dejar el cuero el 9 de junio en la final nacional, no solo por el ansiado trofeo y la oportunidad de representar a Colombia en Buenos Aires (Argentina), sino también por la fuerza con que una ciudad amante del Freestyle los apoyó.

Colombia se está convirtiendo en una potencia de Freestyle y así se demostró. El nivel que tuvo el evento hizo que los jurados se asombraran con cada intervención de los Freestylers.

Se vivió un diluvio de flow con fuertes precipitaciones de figuras literarias y con Punchlines que como rayos hicieron sacudir a toda la audiencia. Como resultado se quedaron con su cupo a la final nacional Carpediem, Andy Karma, Mc Enano Rap y Mc Mega.

Esto hasta ahora está empezando, no puedes perderte por nada del mundo las próximas regionales en Cali el 11 de mayo y Medellín el 18 del mismo mes, todo esto de camino a la gran final nacional el 9 de junio en la ciudad de Bogotá.

Este año, la boletería de la Final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos la podrán conseguir a través de Primera Fila en todos los Multiplex de Cinecolombia a nivel nacional. En los puntos Cine Colombia la boleta tendrá un costo de $10.000 en primera etapa, $20.000 en segunda etapa y $35.000 el día del evento. En caso de adquirir las entradas en Primera Fila a través de internet, se sumará el costo operativo.

Este año no hay excusa para no asistir a uno de los mejores eventos del país y si es freestyler pero todavía no ha subido su video ¿Qué está esperando? ¿A qué los pollos vuelen? Las inscripciones se cierran el próximo 20 de abril, no te quedes por fuera. Recuerda que ningún gallo se hizo leyenda lloriqueando.

