El Storyland anuncia los nuevos artistas que harán parte del festival

Después del abrebocas que se hizo con la participación de Don Diablo y Popof, a la lista se suman grandes nombres como Enrico Snagiuliano, el B2B de Sasha & John Digweed y Lemarroy. Por otro lado, se suma la confirmación de cuota nacional con grandes nombres como Pao Calderón y Cato Anaya.

De esta forma el festival reitera que sus tarimas son siempre el portal por excelencia para la llegada a nuestro continente de los mejores exponentes de cada uno de los géneros que envuelven la música electrónica, contando con los mejores artistas de talla mundial del mercado del Techno, el House, el Dance y el EDM. Es por esto que miles de almas se unen año tras año el primer fin de semana de enero en las más bellas playas del país, para bailar al ritmo de los mejores beats y llevarse siempre grandes experiencias que solo un festival como éste puede brindar.

Publicidad

Enrico Sagiuliano

Los amantes natos del Techno tendrán el gusto de ver por primera vez en escena en Colombia a uno de los más legendarios y respetados artistas del género en el mundo, estamos hablando de Enrico Sangiuliano. Este productor, intérprete y diseñador sonoro, además de ser uno de los más reconocidos en la actualidad, está respaldado por Drumcode, sello de culto del cual hace parte hace algunos años.

Sus colaboraciones y remix los ha hecho con una selección de los mejores de la industria, entre ellos Mark Reeve, Mauro Picotto, Secret Cinema, Paride Saraceni, Armand Van Helden y Dusty Kid, sin dejar de mencionar su remix de “Why Does My Heart Feel So Bad" de Moby.

Publicidad



Su continuo éxito e innegable talento, lo han llevado a ganar el puesto No.8 de los artistas techno más vendidos en el 2015, posición que una vez más logró superar al aterrizar en la primera posición en el 2016. Así mismo en 2017 fue el mejor artista Techno según Beatport.

Sasha & John Digweed

Publicidad

Colombia vivirá por primera vez un Extended Set de cuatro horas a cargo de estas dos leyendas del Dance y el House del mundo, quienes dejarán de lado sus vacaciones y aterrizarán en Santa Marta para demostrar por qué son considerados una de las combinaciones más potentes, dinámicas, progresivas y explosivas de las últimas décadas.

Desde finales de la década de 1990 Sasha y John Digweed se han encargado de cautivar e hipnotizar a los ravers con melodías impecables y llenas de energía, esa misma que son capaces de contagiar al público con cada set en vivo, teniendo en cuenta que su puesta en escena demuestra que definitivamente son un complemento de sonido y experiencia.

Publicidad

Lemarroy

Su presencia y energía escénicas son solo dos de las piezas clave que han contribuido a que este mexicano haya obtenido tal crecimiento.

Su talento lo ha hecho destacarse en la industria a pesar de su corta trayectoria y su perseverancia lo ha llevado a compartir pista con Dj’s internacionales de la talla de Alesso, Roger Sánchez y Autoerotique.

Publicidad

En una coyuntura donde los ritmos del House y el Techno cobran mayor importancia, Roger Lemarroy crea tendencias cuando se trata de mezclar y producir música, pasando por el Deep House, el Electro House, el Big Room y llegando al EDM.

Publicidad



Mira también:

Storyland Music Festival 2019 confirma el primer line up de artistas

Publicidad