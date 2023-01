Efemérides: Hace 47 años nació una de las mujeres más bellas de Colombia, Paola Turbay

En 1970 nació Paola Turbay, fue Señorita Colombia en 1991 y Virreina Universal en 1992. Además, jurado y actriz de varias producciones del Canal Caracol como: 'Mentiras Perfectas' y 'Tu Cara Me Suena'.

Anna Faris llegó al mundo en 1976 y se volvió famosa tras su participación en la película 'Scary Movie'. Definitivamente, es una amante a la comedia.

Publicidad

El actor de cine y televisión Lucas Black cumple 35 años, es reconocido porque en 2006 interpretó el personaje de 'Sean Boswell' en la película 'Rápido y Furisos: reto Tokio'.

En 1954 Nació el famosísimo cineasta estadounidense Joel Coen, quien se ha ganado importantes galardones como: 'Palma De Oro', en el Festival de Cannes con la película 'Barton Fink' que se estrenó en 1991. Además, fue ganador del Premio Óscar a mejor director con: 'No Country for Old Men'.

Se cumplen 17 años (2001) del fallecimiento de George Harrison, fue un músico multiinstrumentista, compositor, cantante, productor musical y productor cinematográfico británico, guitarrista de la banda The Beatles.

Publicidad

Mira también:

Conoce la 'Casa de Cristal' de Paola Turbay en este recorrido

Publicidad

Paola Turbay, una reina a la que Colombia le arrebató la corona universal

Publicidad

.