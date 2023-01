Diez datos curiosos de Bono, cantante de U2, en su cumpleaños 57

Paul David Hewson, más conocido por su nombre artístico Bono, cumple 57 años.

El líder y cantante de la agrupación irlandesa U2 ha tenido una carrera llena de éxitos musicales, personales y sociales.

Desde hace muchos años ha combatido la pobreza en África y ha estado a favor de la cancelación de la deuda externa de los países del tercer mundo. De igual manera, ha apoyado y colaborado con organizaciones como Amnistía Internacional, Free Burma, The Chernobyl Children's Project, The One Campaign y Greenpeace, entre otras. Estas colaboraciones le han permitido ser nominado durante tres ocasiones al Premio Nobel de la Paz en 2003, 2005 y 2006.

En el campo musical ha publicado catorce discos de estudio en 41 años de carrera con U2. Además ha colaborado con artistas de la talla de Frank Sinatra, Johnny Cash, Willie Nelson, Luciano Pavarotti, Sinéad O'Connor, Green Day, Bob Dylan, Tina Turner y B.B. King.

Disfruta a continuación, diez datos curiosos que tal vez no conocías de Bono:

1. Es dueño del 1.5% de la red social Facebook a través de su firma Elevation Partners, con socios de Palm, Yelp y la revista Forbes.

2. Es el único personaje en el mundo que ha sido nominado para el Oscar, el Grammy, el Globo de Oro y el Premio Nobel.

3. Un biólogo descubrió una araña en el Parque Nacional Joshua Tree de California y decidió bautizarla A. Bonoi en honor al cantante de U2. El arácnido se caracteriza por hacer madriguera y cubrirla con una escotilla para protegerse.

4. Bono es una versión abreviada de Bono Vox. El apodo se lo dio un grupo de amigos. El nombre significa 'Buena voz'.

5. Paul David Hewson (Bono) fue el segundo hijo de un matrimonio que decidió que su primer hijo sería anglicano y el segundo católico para así respetar sus dos religiones.

6. La mayoría del tiempo, Bono lleva puestas gafas oscuras pues tiene los ojos muy sensibles a la luz, por lo que los flashes no le caen muy bien.

7. Su comida favorita es el pescado y las patatas fritas, y su bebida favorita es el Jack Daniels y el té.

8. A partir del fallecimiento de su madre, el 10 de Septiembre de 1974, el artista ha compuesto canciones para ella tales como 'I will follow', 'Mofo', 'Out of Control' y 'Tomorrow'.

9. En 2007 le fue otorgado el título de Caballero Honorario por la reina Isabel II gracias a su incansable campaña humanitaria.

10. La pintura y el ajedrez son dos de sus grandes pasiones.

