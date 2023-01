Descarga la nueva aplicación del Festival Estéreo Picnic 2018

Por segundo año consecutivo el desarrollador número uno de aplicaciones para festivales de música en el planeta (Coachella, Rock in Rio, Womad, etc), participa en la aplicación del Festival Estéreo Picnic.

Conoce todas sus secciones a continuación:

1. Line Up y Horarios: esta opción ofrece una reseña completa de los artistas con su historia, redes, canciones, datos, etc. En esta sección cada persona podrá armar su propio horario, seleccionando sus artistas favoritos para no perdérselos. También pueden ver quiénes son los artistas más populares entre los usuarios de la aplicación.

2. Transportes: esta opción ofrece toda la información de transportes y se podrá realizar la compra y reserva de tiquetes del Tren Redds, las vans y los buses.

3. Guía del festival: esta opción ofrece todo lo que Un Mundo Distinto les ofrece desde el Parque 222. Encontrarán la información de los servicios, los restaurantes y las barras. Igualmente, esta sección le permitirá al usuario comprar y conocer todo el catálogo del merchandising oficial del FEP 2018. La información de la Experiencia VIP JetBlue también estará acá incluida.

4. Mapa: en esta sección se podrá encontrar el mapa del Festival.

5. Redes: esta opción ofrece toda la información que hay en las principales redes sociales (Instagram/Facebook/Twitter) referentes al Festival y también las redes propias del FEP.

6. Preguntas/Experiencias: todas las preguntas que han tenido las personas a través de los años tienen su respuesta en esta sección. También hay un espacio donde encontrarán información sobre las experiencias de activaciones de marca, los sponsors y las ofertas de hospedaje oficiales del FEP.

7. Mantente Conectado: en esta sección las personas encontrarán un formulario para inscribirse al Newsletter de Páramo Presenta y del Festival Estéreo Picnic para conocer toda la información en su correo electrónico.

La puedes descargar desde este mismo instante en las tiendas virtuales de Google/Android y Apple.

