¿Cuál es el origen de la calabaza de Halloween?

Llega Halloween y hay un elemento que se roba la atención por su brillo y su color: la calabaza naranja con una mueca tallada que asemeja a una macabra sonrisa. Su nombre es Jack O’Lantern, que traduce Jack de la Linterna, y su historia es más espeluznante e interesante de lo que se podría imaginar.

¿Cuál es el origen?

La historia de Jack viene de Irlanda del siglo XVII cuando los pobladores hacían linternas vaciando el interior de los rábanos o de cualquier fruta o verdura que pudiera llevar una vela en su interior. Resulta que cuando los irlandeses llegaron a Estados Unidos trajeron consigo su tradición y encontraron allí la redonda calabaza, cuya cosecha se daba en octubre, y los nabos fueron remplazados.

Publicidad

¿Por qué los irlandeses tenían esta tradición?

Se creía que estas calabazas servían para asustar a los demonios y guiar a las almas en pena que merodeaban en la noche. Por esa razón, las ponían en las ventanas de las casas o en las puertas. De ninguna manera se comían estos alimentos, pues consideraban que estos espíritus podrían quedar atrapados allí y luego entrar en los cuerpos de las personas que los ingerían.





Publicidad

¿Cómo es el relato de Stingy Jack o Jack O’Lantern?

Este mito se remonta a un desdichado y tramposo herrero conocido como Stingy Jack o Jack el Tacaño, quien tiempo después sería el mismo Jack O’Lantern o Jack de la Linterna.

Unos afirman que Jack era un herrero, otros dicen que era un estafador y algunas personas aseguran que era tan solo un simple ladrón que un día se animó a irse de copas con el diablo y al final de la jornada lo engañó.

Publicidad

El relato dice que ambos estaban bebiendo y que después de tomar mucho, Jack no quería pagar la cuenta y que por eso convenció al diablo de que se convirtiera en una moneda, el diablo cedió, pero no sabía que Jack llevaba en su bolsillo una cruz de plata que le impidió volver a transformarse. Después de usar al diablo en forma de moneda, Jack lo liberó con la condición de que este no lo se llevara su alma a las profundidades del infierno.

Otra versión de la historia dice que Jack nuevamente persuadió al diablo a subirse a un árbol para bajar manzanas. Cuando el diablo cumplió su objetivo, Jack dibujó una cruz en su tronco para no dejar descender al maligno y así apropiarse de la fruta. A cambio de su ayuda, Jack le hizo prometer al demonio que nunca se llevaría su alma y así fue cómo le permitió bajar.

Publicidad

Años después el tramposo Jack murió, pero San Pedro no lo dejó entrar al cielo por su gran cantidad de pecados. Entonces cuando lo enviaron al infierno, el diablo tampoco lo dejó entrar por la promesa que tenían y Jack fue condenado a vagar en la oscuridad del purgatorio por la eternidad.

Asustado en la tenebrosa penumbra, el diablo le envió una llama del infierno para que guiara su camino, entonces Jack utilizó un nabo que llevaba consigo como linterna: lo vació y ahí puso aquella brasa para alumbrar su errante penar, desde entonces es conocido como Jack O’Lantern o Jack de la Linterna.

Publicidad





En la fiesta de Halloween, que significa All Hallows’ Evening: la víspera de todos los santos, se cree que las almas en pena deambulan junto a los demonios por eso se tallan estas calabazas.

Publicidad

Desde aquel relato, la literatura como el cuento de Washington Irving ‘La leyenda de Sleepy Hollow’ o ‘La Leyenda del Hombre sin Cabeza’ se ha valido de la figura de la calabaza para hacer más grande la leyenda.

La creencia y el uso de la calabaza, una de las figuras más representativas del Halloween, se ha hecho popular en todo el mundo.

Publicidad

Cabe señalar que Halloween es la tercera fiesta más importante de Estados Unidos por detrás de Navidad y San Valentín. Se tallan aproximadamente 10 millones de calabazas cada año. Algunos datos que ejemplifican la importancia de esta celebración.

Mira también: