Conoce a los jurados de la Batalla de Gallos 2017

La tarea de escoger al mejor gallo de Colombia no es muy sencilla qué digamos, hay que tener en consideración muchos puntos de vital importancia, no sólo se trata de que sus rimas hagan gritar al público con un Punchline básico, sino que por el contrario cada frase contenga un contenido coherente, con un muy buen flow, métricas excelentes y una puesta en escena que convenza a los tres jurados de que el Mc que está en frente merece representar a Colombia en la batalla internacional de México.

Este sábado 26 de agosto el Centro de Eventos Royal Center se convertirá en la gran arena donde los mejores Mc's del país se van a encontrar cara a cara para una batalla única, un rito en donde la improvisación es el gran tótem y en el cual a punta de micrófonos, Beats y las mejores rimas los gallos tendrán que impresionar a todos los asistentes.

¿No has comprado tu boleta aún? ¿Qué estás esperando? Cómprala de una vez aquí.

Conoce, a continuación, los jurados de la Batalla de Gallos 2017

Arkano

Para este Mc español sobra presentación, por donde quiera que se le ve no hay una persona más idónea para ser jurado de esta batalla, no sólo es su título de campeón internacional en el año 2015 o el de campeón nacional de España en el año 2009 con sólo 15 años, o su Récord Guinness en el año 2016 cuando improviso durante 24 horas 34 minutos y 27 segundos, no es sólo por todo esto, hace parte claramente pero también lo que lo hace idóneo es su capacidad no sólo a la hora de rapear sino por el contenido que contiene cada uno de sus versos.

Jhon Primera

El Mc de Systema Solar, el que le pone el flow a la vuelta, fue también campeón regional de la costa colombiana de Red Bull Batalla de los Gallos en el año 2006. Es invitado once años después de su participación a escoger al gallo que mejor ha cuidado su legado.

Jhon Primera más conocido como Jhon Pri, ha dejado un legado muy importante tanto para la nueva música colombiana como para el movimiento Hip-Hop. Sus inicios fueron en los años 90's en Caracas (Venezuela) en el barrio Petare, donde con sus improvisaciones fue propulsor de ese movimiento en la Zona Colonial, el cual fue inspiración para las nuevas generaciones quienes tomaron el primer sencillo de Jhon Primera "Ten Cuidado en la Vía" de 1999 para hacerle un homenaje hoy en día.

Jannyval

Este paisa, conocido no sólo por su gran aporte al Hip-Hop de Medellín sino también por ser campeón nacional de Red Bull Batalla de los Gallos en el año 2007, vuelve para ver de qué están hechos los gallos de la nueva generación. Además hay que agregar que su regreso como jurado es también una conmemoración a su participación hace 10 años en la final internacional de Venezuela.

