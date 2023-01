Tom Cruise supera a Winnie Pooh en la taquilla norteamericana

Tom Cruise continuó desafiando los límites de lo posible este fin de semana, cuando "Misión Imposible: Fallout" lideró por segunda semana la taquilla norteamericana, superando a la película de Disney "Christopher Robin", según cifras preliminares reportadas este domingo por la firma especializada Exhibitor Relations.

La producción de Paramount, la sexta de la popular saga de acción, recaudó una cifra estimada en 35 millones de dólares en los tres días del fin de semana. Los críticos y el público han recibido cálidamente a la película en la que Cruise desafía abismos y hace maniobras en autos a alta velocidad.

El film animado de Disney "Christopher Robin" terminó segundo, con 25 millones de dólares. Inspirada por los libros clásicos de A.A. Milne, "Winnie-the-Pooh", la película cuenta la historia de un Christopher más adulto y estresado, que al reunirse con un viejo amigo rememora las alegrías de la imaginación infantil. La película está protagonizada por Ewan McGregor y Hayley Atwell, junto con las voces de Brad Garrett y Jim Cummings.

En tercer lugar se ubicó un estreno: "The Spy Who Dumped Me", de Lionsgate, con 12,4 millones de dólares. La comedia de acción es protagonizada por Mila Kunis y Kate McKinnon.

En cuarta posición estuvo el tributo musical al grupo sueco Abba, "Mamma Mia! Here We Go Again". La película con Meryl Streep, Amanda Seyfried, Colin Firth y Pierce Brosnan, generó 9 millones de dólares este fin de semana, y llegó a los 91,3 millones de dólares acumulados en tres semanas.

El quinto escaño fue para "The Equalizer 2" de Sony, con Denzel Washington en la piel de un agente encubierto que se sumerge en la acción para vengar la muerte de un amigo. La recaudación en la tercera semana ascendió a los 8,8 millones de dólares.

También es para destacar que, desde su lanzamiento en febrero, "Pantera Negra", de Disney, ha recaudado más de 700 millones de dólares en América del Norte, una categoría que solo integran películas como "Star Wars: El despertar de la fuerza" y "Avatar".

Completan las 10 más taquilleras:

6- "Hotel Transylvania 3: Summer Vacation" (8,2 millones de dólares)

7- "Ant-Man and the Wasp" (6,2 millones de dólares)

8- "The Darkest Minds" (5,8 millones de dólares)

9- "Incredibles 2" (5 millones de dólares)

10- "Teen Titans Go! To the Movies" (4,9 millones de dólares)

Por: AFP

