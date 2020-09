‘El Olvido que Seremos’ se estrenó en el Festival de cine de San Sebastián

Este sábado 26 de septiembre la película colombiana ‘El olvido que seremos’, producida por Caracol Televisión y Dago Garcia y dirigida por el español Fernando Trueba, se estrenó internacionalmente en la Sección Oficial de la 68 edición del Festival de cine de San Sebastián, teniendo el honor de clausurar el gran evento.

Protagonizada por Javier Cámara y los colombianos Juan Pablo Urrego y Patricia Tamayo, la película es una adaptación de la novela homónima de Héctor bad Faciolince, cuenta la historia de su padre, Héctor Abad Gómez, un doctor activista por los derechos humanos en la época violenta de Medellín de los años 70.

Estrenando está película en su país, Trueba no evitó destacar el gran trabajo de los actores colombianos y lo mucho que disfrutó haciendo la película.

“Poder trabajar con los actores colombianos me llena de alegría y me hace absolutamente feliz, he adorado trabajar con ellos, ha sido un lujo haber trabajado con ellos (…) ha sido una experiencia muy enriquecedora, no es una película más“, destacó el director en la rueda de prensa del evento.

“Hay un talento tan apabullane en hispanoamérica, ha sido un despertar para mi increíble, ha sido un viaje que me ha transformado como actor, la parte actoral y emocional me la llevo para siempre conmigo, y de echo esta en cada fotograma de la película, está llena de sensibilidad”, indicó el actor Cámara.

Por su parte, Dago García narró la forma de cómo se dio la película y señaló que todo el trabajo fue de manera orgánica.

“Esta película nos estaba esperando a todos. Todo se dio de manera orgánica, recuerdo que la primera vez que empezamos a hablar sobre cómo sería la película con Héctor Abad que le preguntamos: “bueno, tú quién crees que podría ser el actor que interprete a tu papá?” Y él nos dijo como si fuera una utopia: “pues hay un actor que me encanta mucho y que me recuerda a mi padre y es Javier cámara”, y se dio, entonces creo que hay mucho de magia al rededor de la película porque nos juntamos lo que nos teníamos que juntar y en el momento que nos teníamos que juntar y ahí está el resultado del que nos sentimos todos muy orgullosos”, expresó Dago García.

La película también forma parte de la Selección Oficial de Cannes 2020, suspendido por la pandemia.