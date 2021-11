El cineasta Víctor Gaviria recibió el máximo reconocimiento que otorga la Alcaldía de Medellín

Un reconocimiento a la escena artística de la ciudad paisa y al cineasta Víctor Gaviria se rindió este sábado en Miradas Medellín, Festival de Cine y Artes Audiovisuales.

En este encuentro, en el Teatro al aire libre Carlos Vieco, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, resaltó la importancia de este tipo de eventos de ciudad que nutren a la industria audiovisual local y exaltan la trayectoria del director del festival, quien recibió la Medalla Categoría Oro Alcaldía de Medellín, máxima distinción de la ciudad.

“Este reconocimiento de la Alcaldía lo agradezco enormemente, es el amor y el conocimiento que me parece a mí que la Administración tiene del cine y de entender que el cine ha sido en Medellín un factor de inclusión, un factor de visibilizar la gente. Me parece muy bien que detrás de este reconocimiento está la conciencia de que el cine es importante para la ciudad y para la gente”, manifestó emocionado Víctor Gaviria, Director Artístico de Miradas Medellín.

El encuentro contó con la presencia de varios artistas con quienes la ciudad recordó los años en los que los diferentes lenguajes del arte representaron las mejores opciones de vida para los jóvenes.

Después del acto protocolario, el punk se tomó al Carlos Vieco para celebrar el reencuentro alrededor de eventos de ciudad. El artista integral Ramiro Meneses, protagonista de' Rodrigo D. No Futuro', subió a la tarima para interpretar títulos como 'Dinero' y 'No te desanimes – Mátate', canciones que hacen parte de la banda sonora de la película.

Lucas Alvaréz, de 18 años, asistente al evento dijo: “estoy acá para ver una de mis películas favoritas en todo el mundo, de uno de los directores que me dio los primeros pasos en el cine, alguien que me mostró el horizonte de lo que eran mis sueños. Alguien que me mostró las realidades de Colombia, que me mostró el punk y algo porque es ahora por lo que vivo, vivo por la música, por el cine y por Medellín”.

Luego de la intervención de Meneses, los asistentes disfrutaron de la proyección de una versión restaurada de 'Rodrigo D. No Futuro', una cinta que narra las vivencias de los jóvenes de Medellín en los años ochenta y noventa en medio de la violencia. Esta fue la primera película colombiana en ser escogida para la Selección Oficial del Festival Internacional de Cine de Cannes, en Francia, en 1990.

Para cerrar la noche, las bandas invitadas Popcorn, Grito e IRA ofrecieron un concierto de punk-rock con el que se rememoraron momentos que la ciudad ha vivido al ritmo de estos géneros musicales.

Todas las actividades de Miradas Medellín son con entrada libre hasta completar el aforo permitido, con preinscripción en el sitio www.miradasmedellin.com. El carné de vacunación con al menos una dosis de la vacuna contra la covid-19 es una exigencia para participar en estos encuentros de ciudad y es obligatorio el uso de tapabocas.