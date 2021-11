Un vistazo al futuro del cine antioqueño: Festival Miradas 2021

El cine no solo transforma la realidad, sino que permite verla de otra manera. Es así como el séptimo arte se convierte en una herramienta de transformación social. Una aplanadora que termina rompiendo esas fronteras invisibles.

El Festival Miradas 2021 era una deuda con los artistas de Medellín y Colombia para reconocer su trabajo.

En el marco del encuentro cinematográfico que se celebra del 25 al 28 de noviembre, algunas de las figuras más representativas de su agenda cruzaron miradas y perspectivas para hablar de esta primera versión y del futuro del festival.

RAMIRO MENESES:

El músico y actor, recordado por su emblemático papel en Rodrigo D. No Futuro, se refiere al Festival Miradas:

"El futuro del cine en Medellín depende de la mirada de cada artista. Desde lo colectivo ya hay propuestas como esta -El Festival Miradas-, pero desde lo individual es que hay que meterle duro al tema. Yo creo que lo más importante es hacer, mejor dicho diciendo y haciendo".

"Una gran extensión del pensamiento es la mirada. De acuerdo a como la gente mire uno hace una interpretación de ello. Una mirada tan objetiva, de algo tan subjetivo. Esa interpretación que se hace de lo que somos cada uno, por eso dicen que los ojos son el espejo del alma".

Una canción para entender el Festival Miradas desde la música, según Ramiro, es 'Estúpidas Miradas' de Mutantex:

VÍCTOR GAVIRIA:

Víctor, quien por numerosas razones es uno de los directores más importantes de la historia del cine en Colombia, y en esta ocasión, también es el director de la primera versión del Festival Miradas.

"El cine en Medellín tiene una fuerza tremenda. Diez largometrajes de la región que están en el festival y otros tantos que no alcanzaron a estar por temas comerciales únicamente (básicamente que no se pueden estrenar aún por temas de concurso), y esto es algo que no había ocurrido antes. El cine acá se hace sin dinero, con problemas y angustias, a veces sin saber a dónde mirar, pero finalmente termina siendo todo un hito en el arte. Medellín es muy punk".

Una canción para entender el Festival Miradas desde la música, según Víctor, es 'Dinero' de Pestes:

SIMÓN MESA:

El director de Amparo , la película de gala en apertura para el Festival Miradas, ganadora de un premio en el Festival de Cannes y ganadora en la semana de la crítica como opera prima en el Festival de Chicago, se refirió rápidamente a la movida del cine en su ciudad natal.

"Hoy en día hay muchas historias, mucha diversidad y mucha gente haciendo cine y esto da pie para que el país crezca. Miradas es una oportunidad para mostrar cuánto ha crecido el cine de Medellín".

Una canción para entender el Festival Miradas desde la música, según Simón, es 'Ojos Enfermos' de Bajo Tierra.

FERNANDO TRUEBA:

El aclamado director de El Olvido que Seremos, rodada hace poco en Medellín, se refiere al futuro de la capital antioqueña.

"Yo no soy futurólogo ni mucho menos sociólogo. Acá lo que más me asombra es que me hayan llamado a trabajar en Medellín habiendo tanto talento local".

Una canción para entender el Festival Miradas desde la música, según Fernando, es 'Tiro al Blanco' de Afrosound.

Miradas Medellín – Festival de Cine y Artes Audiovisuales, es un evento de ciudad que se lleva a cabo entre el 25 y el 28 de noviembre del 2021, y con el cual se busca reconocer la calidad y diversidad de las obras audiovisuales que cada año se producen en la región, señalando su relevancia en el panorama nacional e internacional.