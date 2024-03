Inicia Semana Santa y con ella el momento perfecto para recogerse, reflexionar sobre los comportamientos que cada persona ha adoptado a lo largo de sus vidas y orar a Dios. Caracol Televisión se une a estos días religiosos; por eso, en esta nota podrás conocer qué producciones se presentarán para celebrar las fechas festivas.



Jueves Santo (28 de marzo)

Grandes Historias de la Biblia- 'Sansón y Dalila': De 4:00 a.m. a 7:00 a.m.

Santa Misa: De 7:00 a.m. a 9:25 a.m.

Grandes Historias de la Biblia- 'José': De 9:15 a.m. a 12:30 p.m.

Grandes Historias de la Biblia- 'El hijo de Dios': De 1:30 p.m. a 4:00 p.m.

Grandes Historias de la Biblia- 'Los 10 Mandamientos': De 4:00 p.m. a 6:45 p.m.

‘Greenland’: de 8:00 p.m. a 10:15 p.m.

‘Son of man’: De 10:15 p.m. a 12:15 a.m.

Viernes Santo (29 de marzo)

Grandes Historias de la Biblia- 'Moisés': De 5:00 a.m. a 8:00 a.m.

Grandes Historias de la Biblia- 'Jesús': De 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

Misa de Celebración de la Pasión: De 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Grandes Historias de la Biblia- 'Jesús de Nazareth': De 1:45 p.m. a 7:00 p.m.

‘Al son que me toquen bailo’: De 8:00 p.m. a 10:15 p.m.

‘La Pasión de Cristo’: De 10:15 p.m. a 12:15 p.m.

Sábado Santo (30 de marzo)

‘Barrabás’: de 12:15 a.m. a 3:15 a.m.



Historias Animadas de la Biblia: De 7:30 a.m. a 10:30 a.m.

‘Christ The Lord’: De 10:30 a.m. a 12:30 p.m.

Domingo Santo (31 de marzo)

Historias Animadas de la Biblia: De 7:00 a.m. a 7:30 a.m.

Misa: De 7:30 a.m. a 8:15 a.m.

Misa de Resurrección: De 8:15 a.m. a 10:15 a.m.

Historias Animadas de la Biblia: De 10:15 a.m. a 10:45 a.m.

‘I Believe’: De 10:45 a.m. a 12:30 p.m.

‘Lady of Guadalupe’: De 10:30 p.m. a 12:15 a.m.