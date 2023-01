Bumblebee de Transformers regresa: esta vez no será un Camaro, será un Escarabajo

¿Cómo transcurrirá el filme en solitario del divertido personaje de Transformers?

En el año 1987, Bumblebee encuentra refugio en un depósito de chatarra en una pequeña playa de California. Charlie (Hailee Steinfeld), a punto de cumplir 18 años y tratando de encontrar su lugar en el mundo, descubre a Bumblebee, con heridas de batalla y roto.

Cuando Charlie lo revive se da cuenta rápidamente que este no es ningún VW amarillo ordinario. BUMBLEBEE es producido por los veteranos de la franquicia de “TRANSFORMERS” Lorenzo di Bonaventura y Michael Bay, junto con los productores ejecutivos Steven Spielberg, Brian Goldner y Mark Vahradian. Chris Brigham (“ARGO,” “INCEPTION”) también será productor ejecutivo. El guión fue escrito por Christina Hodson (“UNFORGETTABLE”).

Dirigido por Travis Knight (“KUBO AND THE TWO STRINGS,” “CORALINE”), el filme es protagonizado por Hailee Steinfeld (“EDGE OF SEVENTEEN”), Pamela Adlon (“BETTER THINGS,””LOUIE”), John Cena (“DADDY’S HOME 2,” “TRAINWRECK”), Stephen Schneider (“BROAD CITY” de Comedy Central ), Jorge Lendeborg Jr. (“SPIDER-MAN: HOMECOMING”), Jason Drucker (“DIARY OF A WIMPY KID: THE LONG HAUL”), Kenneth Choi (“AMERICAN CRIME STORY”), Ricardo Hoyos (“DEGRASSI: NEXT CLASS”), Abby Quinn (“LANDLINE,” “THE SISTERHOOD OF THE NIGHT”), Rachel Crow (“DEIDRA & LANEY ROB A TRAIN”) y Grace Dzienny (“ZOO”).

Llegará a los cines el 3 de enero de 2019.

