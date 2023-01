Chorrera Music Fest, un nuevo escenario para la música alternativa en Colombia

Nace en Nobsa, Boyacá el Chorrera Music Fest, un evento creado por el colectivo local Crisol Media pensado para todos los públicos a partir de la necesidad de consolidar procesos artísticos y de circulación que se vienen tejiendo hace más de 7 años en el sector, con el firme propósito de construir nuevas audiencias y que las bandas que allí se presentan puedan capitalizarlas. A su vez, busca reafirmar y resaltar las diversas expresiones y oficios identitarios de la región.

Niños, jóvenes y adultos podrán disfrutar en un mismo lugar de una experiencia sensorial llena de música , gastronomía, entretenimiento y juegos.

"Es un nuevo espacio para la escena alternativa de nuestro país en el departamento de Boyacá, en el que los asistentes disfrutarán de una parrilla de artistas de 6 regiones distintas de Colombia pasando por diferentes vertientes del rock, el pop, el rap y los nuevos sonidos de nuestras tradiciones", comenta la organización.

El 14 de marzo llegará el día de la abducción para que todos los asistentes disfruten de 23 artistas, comida y cerveza en su nave nodriza en la Plazoleta de eventos de Nobsa, Boyacá, ubicada a 6.2 Km de Sogamoso, 12 Km de Duitama, 53 Km de Tunja y 172 Km de Bogotá.

LosPetitFellas, El Subcantante, Don Tetto, Ali A.K.A Mind, The Mills, Telebit, Oh"laville, Mad Tree, Tequendama, La Sociedad de la Sombrilla, Tricófero de Barro, Izquierdo, The Tile, Todos los Transeúntes, Tres & Yo, No Señal, Mallko, Daniel Castillo, Lika Nova, Pablo Duarte, Red Sun Cult, Lucio Feuillet y Nasa Histoires harán vivir a los asistentes una experiencia musical inolvidable.

"El objetivo del Chorrera Music Fest es lograr que los asistentes puedan observar a sus artistas favoritos en vivo, que descubran nuevos sonidos y que le demuestren al mundo la capacidad de tolerancia y respeto que tienen los consumidores de música alternativa. También busca ser un referente a nivel nacional dentro del circuito de festivales por su diversidad e inclusión de un gran porcentaje de artistas emergentes provenientes de diferentes regiones del país".

La curaduría del festival recoge el trabajo de 7 años que se ha venido adelantando desde Mochila Music en el departamento de Boyacá, con el propósito de que las bandas tengan cada vez más espacios de circulación para sus proyectos artísticos. Es un cartel que se da a partir de las relaciones tejidas en el tiempo con los diferentes artistas y agentes de la industria musical colombiana.

"Queremos demostrarles a las comunidades que la generación de estos espacios contribuye en gran medida al desarrollo económico de los territorios donde se realiza, además demostrar que un grupo de jóvenes reunidos para presenciar a su banda favorita no es un problema sino una oportunidad para hablarles en su idioma. En definitiva, este es un evento pensado para que niños, jóvenes y adultos se encuentren en un mismo espacio y tejan nuevas conexiones alrededor de la música".

Los interesados en conocer el valor de las boletas, pueden hacerlo a través del siguiente enlace: https://bit.ly/2UzwBR5

