Britney Spears celebra los 20 años de 'Baby One More Time' con un website al estilo de los 90's

Uno de los álbumes más icónicos del pop de los 90"s está cumpliendo 20 años. El 21 de enero de 1999, fue lanzado al mercado "Baby One More Time", el primer álbum de Britney Spears que incluye grandes éxitos como "Baby One More Time", "Crazy" y "Sometimes".

Para celebrarlo, se ha creado un divertido y nostálgico website llamado BritneyOS" 99 que simula un computador de escritorio de los que se usaban hace dos décadas y que permite interactuar con una versión virtual de Britney utilizando el chat emblemático de esa época: Messenger.

En esta conversación virtual con Britney se pueden usar GIFs, hacer llamadas y crear playlists dependiendo del mood del usuario. También tiene otras opciones de navegación en donde se encuentran los detrás de cámaras de algunos de sus videos, descargar fotos y hasta participar por una llamada con la artista.

